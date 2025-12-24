Aviso importante de la Cooperativa 8 de Marzo

El Consejo de Administración de la Cooperativa 8 de Marzo advierte a sus asociados sobre la detección de prácticas irregulares realizadas por abogados y estudios jurídicos sin vínculo alguno con la Cooperativa, quienes ofrecen servicios relacionados con juicios de convocatoria de acreedores y procesos similares, formulando promesas de resultados favorables y exigiendo compromisos económicos prolongados.