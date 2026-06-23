La transformación que marcó el nuevo rumbo de UNISUD

En ese contexto, es importante señalar que las situaciones vinculadas a carreras, sedes y procesos académicos correspondientes a etapas anteriores forman parte de una administración distinta y de un modelo institucional que fue definitivamente reemplazado.

La transformación de UNISUD fue una decisión estratégica: especializarnos para elevar nuestros estándares de calidad.

En 2015 , cerramos voluntariamente 43 filiales y carreras en distintas áreas del conocimiento, concentrando todos nuestros esfuerzos en una única vocación: la formación de médicos.

Más de 4.000 estudiantes fueron transferidos a otras instituciones de educación superior mediante un proceso que garantizó la continuidad de sus estudios, incluyendo la reubicación académica, el pago de aranceles y la condonación de deudas y se asumió con el CONES el compromiso de gestionar la regularización académica y la emisión de los títulos correspondientes para aquellos alumnos que hayan culminado sus estudios.

En 2017 y 2018, con las habilitaciones del CONES (Res. N.º 464/17 y 707/18), iniciamos una nueva etapa institucional con un modelo académico renovado, basado en la excelencia, la investigación y la práctica clínica.

Nuestro proceso sostenido de fortalecimiento institucional mediante la incorporación de especialistas, la consolidación de una gobernanza académica, la inversión en infraestructura, la actualización curricular y el desarrollo de la investigación científica nos permitió que:

En 2023 , nuestra carrera de Medicina obtuvo la acreditación nacional otorgada por la ANEAES.

En 2024 , alcanzamos la acreditación internacional del sistema ARCU-SUR, consolidándonos entre las facultades de Medicina acreditadas del Mercosur.

Hoy la UNISUD participa en proyectos de investigación con impacto social y tecnológico en salud, entre los que destacan AURORA IA, enfocado en predecir el riesgo de mortalidad por Staphylococcus aureus; TUBERCULOSIS, que aplica minería de datos para anticipar el abandono del tratamiento médico; FAUNA TÓXICA, orientado al diseño de antivenenos nacionales; y PRISIONES, centrado en un programa integral de salud y rehabilitación criminológica. Gracias a estas iniciativas, UNISUD ha ingresado al Top 14 en producción científica a nivel internacional (SCOPUS, PubMed), con más de 118 artículos de alto impacto publicados en los últimos cuatro años.

Elegimos ser una universidad más especializada para formar mejores profesionales. Esa decisión es la que hoy sustenta la calidad académica y el reconocimiento nacional e internacional de UNISUD.