Softshop destaca 36 años de trayectoria, una estructura de gobernanza profesional y estándares internacionales

Con 36 años de presencia en el mercado paraguayo, Softshop se ha consolidado como una de las principales empresas integradoras de soluciones tecnológicas del país, desarrollando proyectos de infraestructura, software, transformación digital, inteligencia artificial, analítica y consultoría para organizaciones públicas y privadas de diversos sectores de la economía. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha construido una operación basada en la especialización técnica, la innovación permanente y el cumplimiento de estándares internacionales.

El crecimiento de la empresa ha estado acompañado por el fortalecimiento de su estructura institucional. Actualmente, cuenta con un Directorio integrado por seis miembros, conformado por representantes de los accionistas y tres directores profesionales independientes, además de dos asesores externos que aportan una visión estratégica a la toma de decisiones. Su operación se desarrolla bajo una estructura organizacional que fortalece la gestión, el control interno y la coordinación de todas las áreas.

Softshop cuenta con 166 colaboradores, entre ingenieros, desarrolladores, consultores y especialistas certificados en tecnologías de fabricantes internacionales. Más del 21% del plantel posee más de diez años de permanencia ininterrumpida, la rotación general se mantiene por debajo del 17% y más de 120 colaboradores cuentan con certificaciones especializadas que respaldan la capacidad técnica de la empresa.

En los últimos 20 años, Softshop ha registrado una facturación acumulada superior a Gs. 1 billón. En ese contexto, las adjudicaciones por aproximadamente Gs. 200.000 millones mencionadas recientemente representan solo una parte de la actividad desarrollada por la empresa. Del total de la facturación histórica, únicamente cerca del 20% corresponde a proyectos ejecutados para instituciones del sector público, reflejando una operación ampliamente diversificada.

En sus 36 años de trayectoria, Softshop no registra sanciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), reflejo de una actuación sostenida basada en el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y las buenas prácticas corporativas. Esta gestión se encuentra además respaldada por las certificaciones internacionales ISO 9001:2015, correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad, e ISO/IEC 27001:2022, vinculada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Las publicaciones difundidas en los últimos días coinciden con un contexto de importantes procesos licitatorios en el sector tecnológico. Independientemente de ello, Softshop considera que la mejor respuesta es poner a disposición información objetiva y verificable sobre su trayectoria, su gobierno corporativo y los estándares con los que desarrolla cada uno de sus proyectos.

Softshop continuará participando de los procesos competitivos para los que resulte técnicamente elegible, convencida de que la competencia fortalece al mercado cuando se desarrolla con reglas claras, transparencia y respeto por la institucionalidad. La empresa reafirma que sus 36 años de trayectoria, su equipo de profesionales, sus resultados y sus estándares de gestión constituyen el principal respaldo de su actuación, y ratifica su disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y brindar toda la información necesaria que permita evaluar su desempeño sobre la base de hechos objetivos y verificables.