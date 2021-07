Yaguareté ante la ganadería

Amenaza, peligro de extinción, peligro crítico de extinción, extinción de la naturaleza (ejemplares solo en cautiverio) y extinción total son las cinco categorías que definen la situación y oportunidades de restauración de las especies de un ecosistema, según la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El yaguareté (jaguarete) o panthera onca –una especie con distribución histórica en nuestro país y América del Sur– se encuentra en la tercera categoría, es decir, peligro crítico de extinción, según la última actualización hecha el pasado mes de mayo por expertos en la materia de Paraguay, informó Diego Giménez, coordinador del Proyecto de Conservación del Yaguareté en el Chaco de la organización internacional Species.

Según datos que maneja la institución, aunque con números no muy precisos, se estima que en el Chaco Paraguayo quedan entre 200 y 400 ejemplares de yaguareté.

Por su parte, Rocío Barreto, directora de Vida Silvestre de la Secretaría del Ambiente, informó que “originalmente la distribución llegaba hasta Uruguay”, pero actualmente hay bolsones (poblaciones aisladas de individuos) en Argentina, específicamente en la provincia de Misiones, en Salta y Jujuy y al otro lado del río Pilcomayo. En Brasil, en el Pantanal brasileño.

En cuanto a su presencia en nuestro país, en la Región Oriental hay bolsones en Amambay, Concepción, norte de San Pedro, Canindeyú, una parte importante de Alto Paraná y una pequeña parte de Caazapá y Guairá. En cuanto a la Región Occidental, específicamente en el Chaco, en los tres departamentos: Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, donde existe “una población presente y continua”, señaló la directora. Se estima que un solo yaguareté necesita por lo menos 10.000 hectáreas para sobrevivir.

Pese a que entre las amenazas para el yaguareté se encuentra la pérdida del hábitat, como así también la cacería furtiva, una ley que fue creada hace unos años, la 5302/14, “De Conservación de la Panthera onca”, en su artículo 3 establece que si “un individuo de Panthera onca que pudiera verosímilmente representar un peligro para la vida o seguridad del ganado, localizado en áreas productivas, en virtud al cual, una vez ingresada la denuncia, la Secretaría del Ambiente (SEAM) deberá disponer de inmediato la captura y traslado del individuo por parte de personal idóneo a áreas silvestres establecidas”. Cabe destacar que no existen aún registros de refugios adecuados para el felino.

“No estamos de acuerdo con la relocalización porque está en su hábitat”, sostuvo la representante de la Seam, y agregó que para evitar desterrarlo de su hábitat los ganaderos deberían implementar programas de diseño en sus potreros para disminuir el ataque del jaguar a sus ganados. “Mantener de alguna forma el adecuado manejo de las aguadas, evitar la cacería de las presas naturales del jaguar, hacer un arreglo espacial de las actividades productivas, alternar el ganado vacuno con pequeños rebaños de búfalos, electrificar las cercas”, señaló.

A su turno, Viviana Rojas, bióloga de la organización Guyra Paraguay, agregó que este conflicto con la ganadería es considerada otra amenaza potencial para la especie. Esto debido a que al instalarse estancias –hábitats naturales del yaguareté– se producen los ataques a los vacunos. Explicó, sin embargo, que la dieta de esta especie está compuesta mayormente por presas “mamíferos de tamaño mediano, como así también aves, reptiles, especies que son fáciles de capturar, carpinchos, peces, koatís, venados, armadillos”.

A este respecto el representante de Species consideró que “el artículo es inaplicable porque exige mucho en cuanto a los recursos, no hay manera que se pueda dar este tipo de respuesta”; sin embargo, valoró que hayan puesto principal atención sobre el yaguareté al crear una ley que protege solo a esta especie. “Promovemos el equilibrio y la armonía en ambos sectores entre naturaleza y la producción. La idea no es llevar al otro extremo. Cuando vamos a hablar con un productor, la idea es interiorizarse con cada caso particular porque el manejo de cada estancia es diferente”, reflexionó.

En este sentido, dijo que el Programa de Conservación del Yaguareté en el Chaco tiene como objetivo primordial “darles los medios a los productores para que recurran a nosotros y ayudemos a mitigar este tipo de situaciones. Que los productores con este conflicto sepan a quién recurrir, ya que nosotros tenemos los recursos”. Los canales por los que un ganadero puede acceder a asesoramiento de la organización son a través del mail gimenezdiego89@gmail.com o al celular (0972) 808-076.

Esta semana pobladores de la ciudad de Loma Plata, Boquerón (uno de los sitios en los que habita), mataron de tres tiros a un ejemplar que salió hacia el casco urbano causando gran susto a los pobladores.

Esta situación, según la representante de la Seam, ya fue notificada al Ministerio Público, y no se descarta que se apliquen sanciones de encontrarse los responsables, considerando que la ley mencionada establece entre 2.000 hasta 5.000 jornales, además de las previstas en la Ley N° 716/96, "Que sanciona delitos contra el medio ambiente".

Días atrás la organización Guyra Paraguay, con una de las cámaras trampa que tiene instaladas en la estación Tres Gigantes, ubicada a 40 kilómetros del centro de Bahía Negra, sobre el río Negro, logró captar imágenes de un yaguareté, tras cinco meses. "Es su área de distribución y es un habitante común de las reservas", señaló Viviana Rojas, encargada de las cámaras trampa pertenecientes a esta organización.

"La Seam lanzó este año el plan de manejo de la panthera onca y a través de la Ley 5302/14 establece un plan de manejo para la conservación del yaguareté en el territorio nacional e identifica posibles procedimientos ante cualquier conflicto", señaló la experta. (Más detalles de este plan en una próxima edición).