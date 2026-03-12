La selección de Irán responde a Trump y cuestiona a Estados Unidos como organizador

A través de sus redes sociales, y con el respaldo directo de su seleccionador Amir Ghalenoei, quien replicó el mensaje en su cuenta de Instagram, el equipo iraní recordó la naturaleza global del torneo: “La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo o país”.

El combinado asiático también reivindicó su derecho a participar, recordando que fue uno de los primeros en asegurar su plaza por méritos propios en el campo de juego, habiendo sellado su clasificación en marzo de 2025, solo por detrás de Japón y Nueva Zelanda. “La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo”.

El punto más crítico de la misiva apunta directamente a la capacidad de Estados Unidos para organizar el evento. Irán devolvió la moneda al presidente estadounidense, sugiriendo que es el país organizador quien no cumple con las garantías básicas. “Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser expulsado es aquel que solo ostenta el título de “anfitrión”, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos participantes en este evento”.

El antecedente: La advertencia de Trump

Esta escalada de tensión verbal se originó horas antes, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para enviar un mensaje que fue recibido como una amenaza velada o una presión política sobre la delegación iraní: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.