Juan Godoy: “Quiero demostrar lo que valgo en agradecimiento a este país que me dio todo”

Para Godoy, esta convocatoria representa la culminación de casi una década de trabajo en tierras bolivianas. Su vínculo con el país ya ha trascendido lo profesional: “Me convocaron ahora para el repechaje que tiene Bolivia. La verdad, estoy feliz y contento por eso, porque todos soñamos con ir a un Mundial, Bolivia hace tiempo que no tiene esa posibilidad y hay un buen grupo; es una buena oportunidad para mí también. Quiero demostrar e ir al Mundial con este país que me dio todo, porque hace nueve años que estoy en Bolivia. Tengo una hija boliviana, así que estoy naturalizado desde hace tiempo y ahora me está tocando esta linda oportunidad”.

Sus raíces: Entre Yasy Cañy y el fútbol del ascenso paraguayo

A pesar de su presente con la Verde, el goleador no olvida sus humildes inicios en el interior de Paraguay, donde recorrió prácticamente todas las categorías del fútbol nacional: “Yo nací en Carayaó, pero soy oriundo de Yasy Cañy. Mis padres son de allí, pero según me comentaron, en aquella época no había hospital en Yasy Cañy, así que para que yo naciera tuvieron que ir a Carayaó; pero soy de Yasy Cañy. Allí empecé en un club que se llama San Luis, mi primer equipo, de la Liga de Yasy Cañy. De ahí me fui a Martín Ledesma de Capiatá; también estuve por Independiente de Campo Grande en la Sub-18 y Sub-20. En Martín Ledesma jugué la Intermedia, la Primera B y la Primera C; pasé por casi todas las categorías”.

El salto al vacío: De la Agronomía al éxito en el exterior

La historia de Godoy dio un giro radical en 2017. En aquel entonces, el futbolista había colgado los botines debido a las dificultades de sobresalir en el fútbol paraguayo y se encontraba cursando estudios universitarios: “Creo que fue en el 2017, yo había dejado el fútbol y empecé a estudiar Agronomía. Entonces, conocí a un señor llamado Édgar Villalba y al profesor Humberto Gamarra, quienes me preguntaron si quería venir a probar a Bolivia. Me animé, dejé los estudios y vine a prueba. Jugué aquí en la Segunda División y así fuimos avanzando hasta que el club ascendió. Jugué en Primera, salí campeón y ahora estoy escalando de a poco”.

Sobre la difícil decisión de abandonar la Ingeniería Agronómica por una última oportunidad en el fútbol, el delantero reflexionó sobre la realidad de muchos jóvenes deportistas. “Sabemos que en Paraguay es muy difícil conseguir oportunidades, y más viniendo del interior, por muchas razones. Yo vengo de una familia humilde y es complicado mantenerse en Asunción, sabiendo que la mayoría de los equipos son de la capital. Y bueno, me invitaron, me preguntaron si podía venir a probarme; tuve que dejar los estudios y tirarme de lleno, como se dice, a esto. Gracias a Dios me resultó. Ahora estoy donde estoy por la bendición de Dios y por el esfuerzo que meto todos los días”.

El proceso de nacionalización y el reto de la repesca

Godoy explicó que su naturalización fue un proceso natural impulsado por su situación familiar y su deseo de no ocupar cupo de extranjero en la liga local. “Yo tengo a mi hija que nació acá en Bolivia y, como ya llevaba varios años viviendo aquí, pude nacionalizarme para no ocupar cupo de extranjero en el fútbol local. Tuve que hacer todos los papeleos y me pidieron muchas cosas, pero ya cumplía con los años requeridos; además, teniendo una hija boliviana el proceso es más fácil”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el atacante reafirmó su compromiso con el seleccionado boliviano de cara a los duelos finales por el cupo mundialista: “Desde que llegué me fue muy bien, marcando goles importantes. Creo que eso me permitió llegar a la selección boliviana, porque confían en mí. Quiero demostrar lo que valgo en agradecimiento a este país que me dio todo; tengo que demostrarlo en estos dos partidos del repechaje que tenemos. El objetivo de todos es ir al Mundial”.

La selección de Bolivia iniciará su travesía el próximo 26 de marzo contra Surinam en la ciudad de Monterrey. En caso de salir victorioso, el conjunto de Villegas deberá medirse cinco días después contra Irak para definir finalmente quién se queda con el boleto a la Copa del Mundo 2026.