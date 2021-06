Tertulias Nocturnas: «Yo no sé hablar bien guaraní»

El guaraní, esa segunda lengua oficial del Paraguay, nos convoca para cuestionarnos acerca de todo lo concerniente a su estatus y a su precario prestigio. ¿Por qué a veces muchos decimos que no sabemos hablar bien el guaraní? ¿Es un problema del hablante, o es un problema de falta de funcionalidad de la lengua en un contexto contemporáneo y global? Porque, al plantear un problema de funcionalidad, no se trata necesariamente de un problema de la lengua en sí misma: ¿no tendría el inglés los mismos problemas, si estuviera en el lugar del guaraní? ¿Nos movemos como peces en el agua de YouTube y los videojuegos, pero nos sentimos demasiado inseguros para hablar en guaraní? ¿O es acaso el guaraní una lengua primitiva, no apta para los desafíos del futuro telemático? El guaraní, ¿cuándo se habla bien, cuándo se habla mal? ¿Necesita un panteón de autoridades para que el pueblo adquiera confianza y no sienta escrúpulos al hablarlo y defenderlo? ¿O son tal vez los mismos encargados de preservarlo y enseñarlo el problema real?

El profesor Domingo Aguilera Jiménez (José Fassardi, Guairá, 1967) es lingüista, doctor y máster en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, investigador cultural, periodista y escritor, con una treintena de libros publicados desde 1996, entre ellos un poemario, una novela, un ensayo, traducciones, recopilaciones en lengua guaraní y materiales didácticos, así como artículos sobre el bilingüismo paraguayo en revistas arbitradas del país y del exterior. Es también fundador y representante legal de la Fundación Tapé Avirú Paraguay y, actualmente, colaborador de la Real Academia Española para el proyecto Lexicografía hispánica / The Routledge Handbook of Spanish Lexicography (en fase de publicación). Entre sus obras más conocidas están los libros El bilingüismo paraguayo por dentro, Pukarã y Diccionario Koygua.

La cita es esta noche de 19.00 a 21:00 horas en una nueva reunión de las Tertulias Nocturnas. Como siempre, auspiciadas por el Centro Cultural de España Juan de Salazar y con la organización y moderación de los escritores Montserrat Álvarez y Cristino Bogado.