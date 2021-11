Kylie Minogue presenta “DISCO: Guest List Edition”, su nuevo álbum

Esta nueva versión del álbum sigue al devastador lanzamiento de “DISCO” del año 2020, el octavo álbum número uno de Kylie en el Reino Unido, que la vio hacer historia una vez más como la primera artista femenina en tener un álbum número uno en el Reino Unido durante cinco décadas consecutivas.

“DISCO: Guest List Edition” incluye la exitosa canción “Kiss of Life” con Jessie Ware, lanzada recientemente junto al videoclip fashionista dirigido por Sophie Muller, que presenta a las dos estrellas del pop junto a una variedad de personalidades de Theo Adams Company, incluida la gran sacerdotisa de la vida nocturna de Londres, Princess Julia.

El álbum también incluye el exitoso single “A Second to Midnight” con Years & Years, que fue considerado “deslumbrante” por NME y un “delicioso sueño de la fiebre disco” por Rolling Stone, y “Can’t Stop Writing Songs About You” con la leyenda de la música disco Gloria Gaynor, además de remixes de Basement Jaxx, Purple Disco Machine y el favorito de los fans “Real Groove (Studio 2054 Remix)” con Dua Lipa.

“DISCO: Guest List Edition” está disponible en múltiples formatos, incluidos CD digital y vinilo. Los fanáticos también podrán volver a experimentar el increíble livestreaming “Infinite Disco” del año pasado en “DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited)” de 3CD, 1 DVD y Blu-ray (estos últimos incluyen la actuación de Infinite Disco que presenta éxitos como ‘In Your Eyes’, ‘Light Years’, ‘Slow’ (una mezcla del icónico ‘Love To Love You Baby’ de Donna Summer) y ‘Say Something’, interpretada con el House Gospel Choir). Esta versión incluye también las 16 canciones de “DISCO (Deluxe)”, junto a las nuevas colaboraciones y remixes.