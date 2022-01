Los videojuegos que llegan en febrero

Desde algunos de los juegos más anticipados de año hasta “remasters” de aclamados juegos de años anteriores, estos son los videojuegos que llegan a las tiendas en febrero:

Life is Strange Remastered Collection (martes 1)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Google Stadia

El premiado juego de misterio Life is Strange (2015) del estudio francés Dontnod, y su precuela de 2017 Before the Storm regresan en un “remaster” con gráficos mejorados para las consolas de nueva generación, dando una nueva presentación a la historia de Max Caulfield, Chloe Price y Rachel Amber en el pueblo de Arcadia Bay.

Dying Light 2: Stay Human (viernes 4)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

La secuela del popular juego de supervivencia post apocalíptica de Techland trascurre 20 años después de los acontecimientos del primer juego, y vuelve a poner al jugador en la piel de un sobreviviente que debe escapar de hordas de zombis, esta vez en una ciudad anónima en Europa. Al igual que el primer juego, en Dying Light 2 el jugador debe moverse usando parkour, y defenderse con armas de fuego o cuerpo a cuerpo.

OlliOlli World (martes 8)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El tercer juego de la serie de títulos de skateboarding en 2D OlliOlli refina el estilo de patinaje en dos dimensiones de los primeros juegos, expandiendo el gameplay con más personajes y misiones alternativas entre sesiones de skate.

Sifu (martes 8)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Sloclap, creadores de Absolver, presentan un nuevo juego de artes marciales sobre un peleador que busca a cinco asesinos que mataron a su padre. El juego pone énfasis en el realismo de sus peleas, inspirando sus movimientos en en formas reales de kung fu. Además establece una mecánica peculiar en la que, si el jugador muere en combate, revive inmediatamente pero con el cuerpo envejecido, con más poder pero menos resistencia a los golpes.

Colección Kingdom Hearts (jueves 10)

Plataformas: Nintendo Switch

La aclamada serie de juegos de rol de SquareEnix y Disney Kingdom Hearts llega por primera vez a Switch, en versiones en la nube – juegos que son transmitidos a la consola en vez de instalados nativamente en ella. Estarán disponibles las colecciones que incluyen Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep, Kingdom Hearts: Dream Drop Distance y Kingdom Hearts 0.2, además del reciente Kingdom Hearts III (2019).

CrossfireX (jueves 10)

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S

El nuevo juego de la serie de acción en primera persona Crossfire permitirá a los jugadores combatir en nuevos campos de batalla multijugador.

Lost Ark (viernes 11)

Plataformas: PC

Un popular juego surcoreano multijugador masivo en línea que llega al resto del mundo, centrándose en la exploración de un gigantesco mundo de fantasía.

Dynasty Warriors 9: Empires (martes 15)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una expansión del juego de acción bélica Dynasty Warriors 9, que pone énfasis en la estrategia y las negociaciones en vez del combate tradicional de la serie, mientras el jugador intenta unificar a la antigua China en guerra.

The King of Fighters XV (jueves 17)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la longeva saga de juegos de lucha de SNK, con nuevos rostros y viejos conocidos de nuevo participando de una gran batalla entre el bien y el mal.

Total War: Warhammer III (jueves 17)

Plataformas: PC, Mac, Linux

Una nueva entrega de la aclamada serie de juegos de estrategia del estudio Creative Assembly, en la que el jugador debe mover ejércitos enteros en una masiva guerra en el universo de los juegos de mesa Warhammer.

Horizon: Forbidden West (viernes 18)

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5

La muy esperada secuela de Horizon: Zero Dawn (2017), el premiado juego de acción de Guerrilla Games, pone a la guerrera futurista Aloy en un viaje a lo que alguna vez fue la costa oeste de los Estados Unidos, donde intentará descubrir el secreto de una plaga que está matando todo lo que toca, debiendo lidiar con nuevas facciones tribales y animales robóticos aún más devastadores que los que conoce.

Destiny 2: The Witch Queen (martes 22)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La sexta expansión del mundialmente popular juego de acción en primera persona Destiny 2, de Bungie, sigue explorando los misterios del sistema solar, agregando nuevos mundos y actividades para los cientos de miles de jugadores que aún pueblan los servidores del juego cinco años después de su lanzamiento original.

Sol Cresta (martes 22)

Plataformas: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Un “shoot ‘em up” de estilo clásico de Platinum Games – creadores de Bayonetta y Nier Automata.

Elden Ring (vernes 25)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

El muy anticipado nuevo juego de From Software, el estudio detrás de Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice y la saga Dark Souls es una colaboración entre Hidetaka Miyazaki, creador de Demon’s Souls y Dark Souls, y el escritor George R.R. Martin, en el que el jugador debe recorrer un mundo de fantasía y pesadilla para intentar reunir los fragmentos de un anillo místico.

Grid Legends (viernes 25)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La quinta entrega de la saga Grid de Codemasters incluye más de 130 pistas, incluyendo autódromos mundialmente famosos, y más de 100 vehículos de todo tipo.