¡Atención gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

South of Midnight (martes 8)

Desarrolladores: Compulsion Games

Distribuidores: Xbox Game Studios

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plataformas: PC, Xbox Series X/S

Un juego de aventuras y fantasía en tercera persona ambientado en una versión mística del Sur Profundo de los Estados Unidos, con una estétitca inspirada en técnicas de animación cuadro por cuadro, que sigue a una joven mujer que explora los pantanos y enfrenta a criaturas mitológicas para recomponer una reliquia mágica.

Commandos: Origins (miércoles 9)

Desarrolladores: Claymore Game Studios

Distribuidores: Kalypso Media

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una nueva entrega de la venerada serie de juegos bélicos de estrategia Commandos, el primer título de la serie desde 2006 y el primero en no ser desarrollado por los creadores originales de la saga, el estudio español Pyro. Como en los juegos originales, esta secuela pone al jugador al mando de un equipo de comandos con habilidades específicas que deben utilizar en operaciones contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Descenders Next (miércoles 9)

Desarrolladores: RageSquid

Distribuidores: No More Robots

Plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Una secuela del juego de deportes extremos de 2021 Descenders, que – al igual que el título original – pone al jugador en vertiginosas carreras cuesta abajo, cambiando las motocicletas del juego original por snowboards y patinetas.

Blue Prince (jueves 10)

Desarrolladores: Dogubomb

Distribuidores: Raw Fury

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de investigación y estrategia en que el jugador debe navegar las habitaciones repletas de acertijos y desafíos de lógica de una misteriosa mansión mientras busca llegar al corazón de un gran misterio.

Promise Mascot Agency (jueves 10)

Desarrolladores: Kaizen Game Works

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El nuevo juego de los creadores del aclamado juego de misterios Paradise Killer es un juego de acción de mundo abierto que sigue a un empleado de una agencia de mascotas en Japón que, junto con una de esas mascotas, debe explorar un pueblo afectado por una maldición.

Monaco 2 (jueves 10)

Desarrolladores: Pocketwatch Games

Distribuidores: Humble Games

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Esta secuela del juego de 2013 Monaco: What’s Yours is Mine es otro juego de sigilo en que el jugador debe llevar a cabo audaces robos. La secuela cambia los gráficos en 2D del título original por una perspectiva isométrica en 3D.

Pocket Bravery (jueves 10)

Desarrolladores: Statera Games

Distribuidores: PQube

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de peleas en 2D brasileño inspirado principalmente en clásicos como Street Fighter o Fatal Fury, con una estética “chibi” y una docena de peleadores de distintas nacionalidades.

Crashlands 2 (jueves 10)

Desarrolladores: Butterscotch Shenanigans

Plataformas: PC, Android, iOS

La secuela del popular juego móvil Crashlands, de 2016, de nuevo presenta un juego de rol ambientado en un mundo extraterrestre que el jugador debe explorar, estableciendo relaciones y construyendo una civilización.

The Talos Principle: Reawakened (jueves 10)

Desarrolladores: Croteam

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una remasterización del aclamado juego de acertijos y deducción de 2015 The Talos Principle que incluye no solo la expansión Road to Gehenna, sino también un episodio completamente nuevo y un editor de niveles.