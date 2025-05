Met Gala 2025: todo lo que hay que saber sobre la noche de la moda

Desde su creación en 1948, la Met Gala es organizada por el Costume Institute y ha evolucionado de cena privada a fenómeno cultural. Hoy, más que una alfombra roja, es un termómetro que mide las tensiones entre arte y marketing, celebridad y activismo, espectáculo y legado.

¿Qué es la Met Gala y por qué sigue marcando la agenda?

Se trata del evento benéfico que sostiene al Costume Institute, el único departamento del MET que no cuenta con financiación pública. Cada edición funciona como la inauguración oficial de una muestra del Instituto, y lo recaudado sirve para seguir documentando, investigando y conservando la historia del vestir. En 2023, la gala recaudó más de 22 millones de dólares. Desde su relanzamiento moderno bajo el ala de Anna Wintour, en los ’90, el evento se consolidó como el desfile de moda más influyente del mundo.

Lea más: De Chalamet a Michael Douglas, las celebridades en el Grand Prix de Miami

Cuándo y dónde

Como marca la tradición, desde 2005, la gala se celebra el primer lunes de mayo. Este año cae el 5, y como siempre, el escenario será el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La transmisión de la alfombra roja —el momento más viral del evento— comenzará a las 19:00 (hora paraguaya) y podrá verse en las plataformas digitales de Vogue.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tema 2025: elegancia, resistencia y legado

La exposición “Superfine: Tailoring Black Style” explora la historia del dandismo negro como acto estético y político. Inspirada en los trabajos de la escritora Zora Neale Hurston y la académica Monica Miller, la muestra propone un recorrido por el rol de la sastrería en la construcción de la identidad afrodescendiente. A través de doce ejes curatoriales, se abordarán temas como la esclavitud, la diáspora, la resistencia y el goce, con piezas de diseñadores como Virgil Abloh, Grace Wales Bonner y el propio Pharrell Williams.

Dress code: “A tu medida”

El código de vestimenta de este año es, literalmente, un traje a medida. Pero no solo en el sentido sartorial: se espera que cada invitado interprete el tema desde su propia perspectiva, revalorizando la sastrería como expresión cultural. Lo personal es político, y esta alfombra roja promete confirmarlo.

Lea más: William y Kate Middleton reaparecen con sus hijos en el aniversario del Día de la Victoria

¿Quiénes son los anfitriones?

Anna Wintour, como siempre, encabeza el comité organizador. Este año la acompañan figuras de enorme influencia simbólica y estética: Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Janelle Monáe. A ellos se suman Grace Wales Bonner, Simone Biles, André 3000 y Spike Lee.

Invitados: pocos, carísimos y selectos

La lista oficial es confidencial hasta el mismo día, pero ya se filtró que asistirán celebridades como Shakira, Rachel Zegler y la rapera Doechii. Se estima que la gala convoca a unas 600 personas, entre actores, diseñadores, atletas, modelos y líderes de opinión.

Eso sí: el acceso no se compra con plata sola. Aunque un ticket individual cuesta alrededor de 75.000 dólares y una mesa entre 275.000 y 350.000, Vogue tiene la última palabra. No importa cuánto pagues, si no estás en su lista, no entrás.

La experiencia completa: más allá del look

El ritual empieza mucho antes. Los asistentes suelen hospedarse en hoteles como The Mark o The Carlyle, donde los estilistas convierten suites en laboratorios de creatividad. Tras la alfombra roja, viene el recorrido por la muestra y una cena privada. ¿La única regla? Prohibido usar el celular.

Lea más: Stephi Stegman, ¡diosa paraguaya en el Grand Prix de Miami!

¿Por qué importa la Met Gala hoy?

Porque es uno de los pocos eventos donde la ropa aún puede decir algo más allá de la tendencia. Lo que se viste en la Met Gala —o lo que se elige no vestir— habla de política, de historia, de alianzas culturales. También porque sostiene económicamente una institución clave en la documentación de la moda como arte.

La muestra Superfine abrirá al público cinco días después de la gala y podrá visitarse hasta el 26 de octubre. Promete ser una de las más comentadas de los últimos años, no solo por su propuesta estética sino por su mirada crítica sobre la historia de la moda como lenguaje de poder.