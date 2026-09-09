Festival del Lago Ypacaraí: Gran Noche Internacional rendirá homenaje a Flaminio Arzamendia

El tradicional encuentro cultural, considerado uno de los festivales folclóricos más emblemáticos del país, se desarrollará desde las 18:30 en el Centro Municipal de Eventos de Ypacaraí. Los organizadores preparan un amplio programa artístico, que combinará música, danza y homenajes especiales.

La 54 edición del Festival del Lago Ypacaraí reafirma el compromiso de mantener vivas las tradiciones paraguayas y fortalecer el intercambio cultural con artistas de la región.

La apertura estará a cargo de la Obertura, seguida por la presentación de la Orquesta Municipal de Ypacaraí, que dará inicio a una noche cargada de emociones.

También formarán parte del espectáculo los ganadores de la Noche de Aficionados, que se llevará a cabo el 11 de septiembre y que es un espacio que año tras año impulsa y destaca el talento de nuevos artistas.

El público podrá disfrutar además de la actuación del Ballet Municipal, que presentará cuadros inspirados en las tradiciones nacionales, así como de la participación de reconocidos artistas como Noemí Oviedo, Marcelo Rojas, Tierra Adentro, Francisco Russo, Milagros Medina, Orlando Evert y Mirta Noemí Talavera.

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Grupo Internacional

La presencia internacional en el Festival del Lago Ypacaraí 2026 será a través de la argentinidad folclórica con un repertorio de chacareras, taquiraris, zambas y carnavalitos interpretados por el Grupo Cuarenta Grados, desde Chaco, República Argentina.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje póstumo a Flaminio Arzamendia, figura que dejó una importante huella en la historia del festival y en la promoción de la cultura paraguaya.

El reconocimiento busca recordar su legado y valorar su aporte al fortalecimiento de este tradicional evento artístico.

Historia

El Festival del Lago Ypacaraí nació en el año 1971, impulsado por ciudadanos amantes del folclore y de las expresiones culturales paraguayas, y con el paso de los años se consolidó como uno de los principales escenarios para artistas nacionales e internacionales.

La organización del evento está a cargo de la Municipalidad de Ypacaraí y de la comisión organizadora del festival, que invita a toda la ciudadanía a participar de esta gran celebración cultural, en una noche que promete música, danza, tradición y un ambiente de confraternidad para las familias.

Apertura de la Feria Artesanal será hoy

La inauguración de la tradicional Feria Artesanal, en el marco del programa de la 54ª edición del Festival del Lago Ypacaraí, se realizará este miércoles, a las 18:00, en el Centro de Eventos Municipal. El evento homenajea a Adolfo Snead, un reconocido artesano dedicado a la elaboración de artículos en cuero repujado.

Snead mantiene un taller de elaboración de productos en cuero repujado, en un rubro tradicional de Ypacaraí que se conserva a pesar de los desafíos del cada vez más exigente mercado.

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