Desfile estudiantil llena de color los festejos por los 139 años de Ypacaraí

El tradicional desfile estudiantil fue uno de los principales atractivos de la celebración en la jornada de este domingo. Con la participación de unas 40 instituciones educativas, los estudiantes se presentaron con impecables uniformes, mientras las chiroleras aportaron elegancia y ritmo al recorrido sobre la avenida Mariscal Francisco Solano López.

Los más pequeños también marcaron presencia y fueron protagonistas del tradicional desfile estudiantil. Con alegría y entusiasmo, marcharon con sus uniformes de gala sobre la avenida; otros, con coloridos trajes típicos, representando las costumbres y tradiciones de nuestro país.

Acompañados por docentes y familiares, los niños desfilaron ante un numeroso público, que respondió con aplausos y sonrisas. Su participación aportó una cuota especial de ternura y color a la jornada festiva.

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Festejo anticipado

La actividad se realiza de manera anticipada, ya que la fecha de aniversario es el próximo 13 de septiembre. Ese día, la organización de los festejos se concentrará en la realización de la 54ª edición del Festival del Lago Ypacaraí, que este año rinde homenaje a don Flaminio Arzamendia.

El festival tiene como escenario el Centro de Eventos Municipal y contemplará música, teatro y feria artesanal, con una programación que reúne a artistas y exponentes de la cultura nacional.

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Una ciudad marcada por el ferrocarril

Ypacaraí tiene una historia estrechamente vinculada al funcionamiento del ferrocarril. La comunidad, que anteriormente formaba parte del territorio de la ciudad de Itauguá bajo la denominación de Guazú Virá, comenzó a progresar con la llegada del tren.

El 27 de mayo de 1864 se inauguró la línea ferroviaria hasta la estación de Guazú Virá, conocida posteriormente como Estación Tacuaral, debido a la abundancia de tacuaras que existían en la zona.

El funcionamiento del ferrocarril impulsó el desarrollo económico y poblacional de la comunidad. Finalmente, el 13 de septiembre de 1887, durante la presidencia del general Patricio Escobar, se creó por decreto el Pueblo de Ypacaraí, logrando su independencia administrativa de Itauguá.

Así, la comunidad celebra sus 139 años poniendo en primer plano a sus estudiantes, artistas y familias, mientras mantiene vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad.

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