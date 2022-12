Inauguran mural “Levantando la paz” en la Costanera de Asunción

Tras una decisión unánime del jurado, el Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania 2022 fue para el proyecto de Edward Hermosilla. Este año, la consigna del certamen fue “Paz es la respuesta”, por lo que el artista visual encarnaceno decidió postularse con este proyecto inspirado en la situación actual de Ucrania.

Lea más: Concurso de cuentos cortos premia a obras inspiradas en la amistad

El artista detalló que gran parte de su inspiración provino del acercamiento que tuvo a la comunidad ucraniana residente en Encarnación, tras haber participado el año pasado de la restauración del monumento por los 1000 años de cristianismo en Ucrania, que estuvo a cargo del fallecido arquitecto Jorge Hrisuk.

“Con él estábamos realizando varios proyectos y me pude interiorizar más de lo que es la comunidad ucraniana el día de la inauguración. Fue un acto muy lindo, tenían sus danzas, tienen también una iglesia ortodoxa”, recordó.

Un boceto transformado a último momento

Comentó que ya tenía la idea del proyecto cuando vio la convocatoria en un grupo de WhatsApp. “Guardé y después me acordé que había eso. Cuando abrí el enlace faltaba un día, así que rápidamente me fui arreglando todo lo que era el boceto y me presenté. Al último momento que estaba habilitado el concurso envié”, recordó.

Añadió que “gratamente” unos días después recibió la llamada donde le comunicaron que, de forma unánime, su proyecto había sido seleccionado por el jurado conformado por el Embajador de Alemania, Holger Scherf; la Vicepresidenta del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Monika Schuchardt; el Director del Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera, Félix Toranzos; la artista Laura Mandelik y el comunicador Aizar Arar.

Con respecto a su obra detalló que además de tener los colores de la bandera de Ucrania, se inspiró en el pasaje bíblico de Ezequiel 47, que habla del “Río de Dios”. “La bandera de paz sería el Espíritu Santo, las personas que buscan la paz son las que están en ese río del agua de Dios. Uní un poco la historia del río que pasa por Kiev, levantando la bandera de la paz”, acotó.

En cuanto a la realización del mural, el artista detalló que le llevó aproximadamente cuatro días de trabajo. Un día trabajó solo y luego contó con la colaboración de jóvenes voluntarios de la iglesia Jesucristo es Salvador, además de su esposa y sus hijos.

El consejero de la Embajada de Alemania, Wolfgang Erdmannsdörfer, felicitó al artista y destacó la presencia de este mural en un espacio tan emblemático como la Costanera de Asunción. El Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania se entrega desde el año 2014 y, en esta ocasión, el ganador recibió 1.000 euros.