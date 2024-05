“Cuadernos de campo”, de Fidel Fernández, se adjudica el Premio AICA 2023

La muestra “Cuadernos de campo” de Fidel Fernández tuvo como curadora a Adriana Almada y se realizó en agosto pasado en la galería Arte Actual (Eusebio Lillo 1273 c/ Senador Long). La premiación se llevará a cabo este jueves 30 en el mismo local, a las 19:30 horas.

La muestra estuvo enmarcada en el Pinta Sud ASU y ofreció al público diversas obras del artista, que se caracteriza por su reflexión de la realidad a través de la sátira social. Una de las piezas centrales de esta muestra fue “Soledad en la multitud”, una instalación realizada a partir de los nidos de termitas, conocidos en guaraní como takuru.

Adriana Almada, curadora de la exposición, destacó que “Fidel Fernández llega a la pintura por el camino de la palabra”. “Un trayecto inesperado, cumplido a contracorriente del expandido hábito de pintar a partir de la fotografía. Observa y escribe. Y esta escritura personal que asienta en el papel situaciones cotidianas de modo etnográfico es la trama que sostiene su pintura”, detalló.

Lía Colombino, por su parte, afirmó que la obra de Fernández “tiene una voz propia que se ha sostenido en sus preocupaciones con un derrotero claro”.

Señaló además su interés por el trabajo realizado por Fernández con grabados y takuru, al tiempo de resaltar el trabajo curatorial. “La curaduría de Almada las realza, dándole el destaque necesario ante el protagonismo de su pintura”, acotó.

Para Damián Cabrera, el artista indaga en aspectos sórdidos del inconsciente colectivo. “Porciones sucias y secretas de la experiencia son intensificadas y arrojadas al horizonte de lo sensible mediante el ejercicio formal. Asimismo, el carácter crítico de su obra se lee en su apuesta temática y formal particular, pero también en el contexto sociocultural en el que se inscribe, en que el gesto denuncialista no está instituido como norma o suele estar marcado por la gravedad”, agregó.

Fidel Fernández nació en San Juan Bautista del Ñeembucú en 1984 y es un artista autodidacta. Ha expuesto de manera individual y colectiva, tanto a nivel nacional como internacional. Cosechó diversos premios como el Henri Matisse, que le permitió realizar una residencia en la Cité Internationale des Arts en París.

Adriana Almada es crítica de arte, curadora y editora. Nació en Salta, Argentina, pero reside en Paraguay hace varias décadas donde tiene una activa participación. En tanto, la galería Arte Actual fue fundada en el año 2000, es propiedad de Ana Cortázar y Carlos Von Horoch.

Esta es la novena edición del Premio AICA y será entregado conjuntamente al artista, la curadora y la galería, según detalló la asociación.