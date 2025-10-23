Oxígeno Feria de Arte, un impulso para los artistas locales

Oxígeno Feria de Arte se prepara para celebrar su octava edición, presentando las obras de 67 artistas que fueron seleccionados a partir de una convocatoria que tuvo como jurados al crítico de arte Rodrigo Alonso, además de las artistas y gestoras culturales Ysanne Gayet y Bettina Brizuela.

También se exhibirán las obras de Ana Mercedes de Hoyos, una artista referente del arte moderno de Colombia. “Es más o menos de la generación de (Fernando) Botero. Ella ya falleció y tenemos una serie de serigrafías y litografías muy hermosas que trajimos gracias al apoyo de la Embajada de Colombia”, detalló Nuovo.

También desde Colombia llegará el crítico de arte e historiador Christian Padilla. Nuovo anticipó que el mismo ofrecerá, este sábado, una charla sobre el arte contemporáneo y también ofrecerá una reseña acerca de la obra de Ana Mercedes de Hoyos.

La inauguración de Oxígeno Feria de Arte será este viernes a las 18:00, mientras que el sábado y el domingo abrirá sus puertas de 14:00 a 23:00, con acceso libre y gratuito.

“Tenemos un espacio de comidas como para que la gente venga a pasar un buen rato en este espacio tan lindo que es el Puerto”, añadió Nuovo. Destacó que también habrá actividades para niños, con recorridos especiales de la mano de Mapa Abriendo Caminos.

La agenda de Oxígeno también contempla una charla a cargo de la Asociación de Artistas Visuales del Paraguay (Avispa) y el lanzamiento del libro “Impronta 2024″, sobre el trabajo de Adriana González Brun y Mónica González, con textos y edición de Adriana Almada, que fue editado con apoyo de la Fundación Itaú.

Nuovo afirmó que si bien todos los años cuesta llevar adelante una feria de estas características, a principios de este mes sufrieron el robo de gran parte de las estructuras utilizadas para el montaje de este evento.

“Fue un golpe fuerte porque año tras año vamos juntando infraestructura, que podemos reutilizar al año siguiente, y que es nuestro mayor costo”, detalló.

No obstante, señaló que “gracias al apoyo de mucha gente” pudieron salir adelante y, en este sentido, destacó la perseverancia de su socio Eugenio Mendonça para llevar a cabo esta edición del evento.

Oxígeno cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Fundación Itaú. La feria también ha establecido alianzas que permiten ofrecer a lo ganadores de la feria residencias artísticas en Italia y Buenos Aires, una exposición propia en Fábrica Galería de Arte, entre otros premios.

“Estos premios son fundamentales porque es lo que le permite a un artista desarrollar la carrera”, remarcó Nuovo. Señaló además que los artistas “se profesionalizan” cuando pueden hacer residencias, exposiciones individuales, libros y cuando sus obras se incorporan a colecciones.

“Todo nuestro trabajo es justamente tratar de fortalecer la carrera de los artistas de Paraguay a través de, por ejemplo, involucrar a los coleccionistas paraguayos a que adquieran obras en la feria”, expresó.

Silvana Nuovo también afirmó que se ha llevado una grata sorpresa con el crecimiento que ha tenido la escena local en los últimos años.

“A partir de la cuarta y quinta edición fue sorprendente ver que iban surgiendo más y más artistas hasta el punto que, hoy en día, la mayoría de los artistas que están exponiendo en Oxígeno no los conocemos. Eso es muy lindo”, resaltó.

En este sentido, valoró el camino que abrió la feria a varios artistas como Wolfgang Krauch, Paz Moreno Ré, y otros.