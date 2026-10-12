“Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay” llega a la Casa de la Integración de CAF

Obras de once maestros referentes del arte popular e indígena que forman parte de la colección de la Fundación Texo para el arte contemporáneo conforman la nueva muestra de la Casa de la Integración de CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La exposición denominada “Maestros del Arte Indígena y Popular del Paraguay - La colección Texo” será inaugurada este martes 13 a las 19:00, buscando acercar al público una parte fundamental de la creación artística y cultural de nuestro país.

En esta muestra se podrán ver los trabajos de Blanca Noguera, Ediltrudis Noguera, Julia Isídrez, Virginia Yegros, Néstor Portillo, Osvaldo Pitoé, Marcos Gayoso, Clemente Juliuz, Silvia Arce, Salustiano Portillo y Shastoque Regina Pedro.

La exposición sumará además homenajes al artista ishir Flores Balbuena Ogwa y a la ceramista Juana Marta Rodas, reconociendo sus trayectorias y el lugar fundamental que ocupan dentro del arte popular e indígena del Paraguay.

En esta muestra se podrán encontrar trabajos en cerámica, tallas en madera, dibujos, textiles y otras formas de creación vinculadas a sus comunidades y territorios.

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El origen de esta selección se remonta a una investigación presentada en 2013 dentro de Selección Texo, con la curaduría de Fredi Casco, apuntando a poner nombre y rostro a los creadores detrás de estas obras.

Esta investigación también dio origen a un registro fotográfico de Fernando Allen, una serie de microdocumentales dirigidos por Renate Costa, y una publicación dedicada a preservar y difundir la obra de sus protagonistas.

“Hoy, una selección de ese acervo vuelve a encontrarse con el público desde la Colección Texo, poniendo nuevamente en circulación el trabajo de estos once maestros y reafirmando la vigencia y el valor del arte popular e indígena paraguayo”, señalaron desde CAF, a través de un comunicado de prensa.

Señalaron además que esta muestra ofrecerá un “nuevo espacio para mirar, conocer y reconocer a quienes, desde diferentes lugares del Paraguay, construyen una parte esencial de nuestra historia artística y cultural”.

Tras la inauguración, la muestra podrá ser visitada en la Casa de la Integración de CAF (Avda. Mariscal López c/ República Dominicana), con acceso gratuito.