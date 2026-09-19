Fundación Texo festejó una década con artistas

En ese marco, organizó un encuentro con tres referentes internacionales vinculados al arte contemporáneo y la antropología, generando un espacio de intercambio sobre creación, patrimonio y culturas originarias.

El almuerzo se realizó en Casa Texo, donde se reunieron invitados en torno a la presencia de Hervé Chandès, exdirector de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de París; Bruce Albert, antropólogo y coautor de La caída del cielo, obra centrada en la cosmología y la causa Yanomami; y Joseca Yanomami, artista indígena de la Amazonia brasileña, cuya producción aborda los mitos, visiones y relatos de su pueblo.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por la fundación para de acompañar la celebración de su primera década de trabajo, acercando distintas perspectivas internacionales sobre el arte y la antropología.