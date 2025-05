Cadena Perpetua quiere oír a bandas paraguayas

El trío punk Cadena Perpetua, que cerrará el festival punk que se desarrollará el sábado en el Ferrocarril Central (Eligio Ayala y México), contactó con ABC Digital y sus integrantes afirmaron que si bien no tienen planeado a corto plazo un concierto por otras ciudades del Paraguay les gustaría hacerlo en el futuro. Mencionaron que saben que los grupos paraguayos que participarán del evento son representantes del género localmente y les gustaría tener suficiente espacio para poder verlos en vivo. También explicaron que las bandas que los influyeron son Ramones, Sex Pistols, La Polla Records, Social Distortion, The Jam, entre otras.Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 25.000 en la disquerías Zeppelín (Shopping Multiplaza) y Radio Azul y Oro. Además se solicita llevar alimentos no perecederos que serán donados a la Fundación Rocío Róga.

Cadena Perpetua - De más

