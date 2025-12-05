El sorteo del Mundial 2026, EN VIVO por ¡ABC Cardinal 730 AM!

El sorteo del Mundial 2026, EN VIVO por ABC Cardinal. La FIFA establece hoy la fase de grupos de la Copa del Mundo norteamericana: la selección de Paraguay regresa a la ceremonia luego de tres ausencias consecutivas y conoce qué llave compone y a qué rivales enfrenta. Sintoniza el Cardinal Deportivo en la 730 AM, ABC TV Paraguay en Youtube y ABC TV.

Lea más: Llegó el día: La FIFA sortea la fase de grupos del Mundial 2026

Desde las 11:30 hasta las 18:00, toda la información y los detalles de la gala con Jorge Chipi Vera y Daniel Chung desde el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C.. Desde los estudios de la radio número uno en todo el país, Guillermo Domaniczky, Diego Marini, Ariel Marecos, Fabio Martin Ruiz Díaz, Juan Martín Figueredo, Jorge Izquierdo e invitados especiales.

