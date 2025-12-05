Llegó el día: La FIFA sortea la fase de grupos del Mundial 2026

Llegó el día: La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Después de 16 años, la selección de Paraguay vuelve a estar presente en la ceremonia, que esta vez tiene como sede al emblemático Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C.. El evento comienza a las 14:00, hora de nuestro país, y puedes vivirlo por ABC Cardinal 730 AM.

En la primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones, el certamen más importante del planeta tiene clasificadas a 42, mientras que el resto disputa en marzo los repechajes de Europa (4 cupos) e Intercontinental (2 cupos). Por Ranking FIFA, la Albirroja de Gustavo Alfaro integra el Bombo 3 y tiene como posibles rivales a los componentes de los bolilleros 1, 2 y 4.

Mundial 2026: Un sorteo con restricciones

El ente rector del fútbol mundial solo establece hoy el cuadro principal, que por las renovadas medidas de la metodología del sorteo, que restringe a que cada serie este compuesta por un representante de UEFA (máximo dos por llave) y que dos países de las demás confederaciones, incluyendo las procedentes de la repesca, no pueden compartir en el mismo grupo.

Mundial 2026: México, EE.UU. y Canadá en...

Por su lado, el mecanismo ubicó a México en el Grupo A, a Canadá en el Grupo B y a Estados Unidos en el Grupo D. Además, Argentina y España están posicionados en lados contrarios del cuadro y solo pueden jugar entre sí en la final. Misma determinación fue aplicada con Francia e Inglaterra, que también son cabezas de serie al igual que los tres anfitriones del torneo.

Mundial 2026: Los bombos para el sorteo

Bombo 1

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2