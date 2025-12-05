Mundial de Fútbol
Llegó el día: La FIFA sortea la fase de grupos del Mundial 2026

El Kennedy Center es sede del sorteo del Mundial 2026.
La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Paraguay, que regresa a la Copa del Mundo luego de 16 años, conoce qué llave compone y ante qué rivales juega.

Por ABC Color

Llegó el día: La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Después de 16 años, la selección de Paraguay vuelve a estar presente en la ceremonia, que esta vez tiene como sede al emblemático Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C.. El evento comienza a las 14:00, hora de nuestro país, y puedes vivirlo por ABC Cardinal 730 AM.

En la primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones, el certamen más importante del planeta tiene clasificadas a 42, mientras que el resto disputa en marzo los repechajes de Europa (4 cupos) e Intercontinental (2 cupos). Por Ranking FIFA, la Albirroja de Gustavo Alfaro integra el Bombo 3 y tiene como posibles rivales a los componentes de los bolilleros 1, 2 y 4.

El trofeo de la Copa del Mundo, el torneo de selecciones.
Mundial 2026: Un sorteo con restricciones

El ente rector del fútbol mundial solo establece hoy el cuadro principal, que por las renovadas medidas de la metodología del sorteo, que restringe a que cada serie este compuesta por un representante de UEFA (máximo dos por llave) y que dos países de las demás confederaciones, incluyendo las procedentes de la repesca, no pueden compartir en el mismo grupo.

Lionel Messi (c), jugador de la selección de Argentina, celebra con el trofeo de campeón la conquista del Mundial Qatar 2022 en el Lusail Stadium, Lusail, Qatar.
Mundial 2026: México, EE.UU. y Canadá en...

Por su lado, el mecanismo ubicó a México en el Grupo A, a Canadá en el Grupo B y a Estados Unidos en el Grupo D. Además, Argentina y España están posicionados en lados contrarios del cuadro y solo pueden jugar entre sí en la final. Misma determinación fue aplicada con Francia e Inglaterra, que también son cabezas de serie al igual que los tres anfitriones del torneo.

Mundial 2026: Los bombos para el sorteo

Bombo 1

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2