“Jungle Cruise”, una travesía cinematográfica

Ambientada en 1917, la película “Jungle Cruise” presenta a Frank (Johnson), el capitán de una pequeña embarcación bautizada “La Quila”. Lily Hougton (Blunt), una doctora en botánica que busca encontrar un árbol que podría cambiar el rumbo de la medicina, recurre a los servicios de Frank para hacer un viaje por la selva amazónica, en compañía de su hermano MacGregor (Jack Whitehall). En esta búsqueda deberán enfrentarse a innumerables peligros y fuerzas sobrenaturales.

“Hacer una película como esta fue una gran oportunidad. Si la haces bien, tiene un poder duradero real y trasciende el tiempo”, expresó Johnson. El actor también busca con este filme rendir un homenaje a Walt Disney y su visión.

En 1955, cuando se inauguró el primer parque, la atracción Jungle Cruise fue una de las primeras. No mucha gente lo sabe, pero el propio Walt Disney fue el primer capitán cuando se inauguró la atracción. Invirtió mucho tiempo y amor, mucha dedicación y pasión en esa atracción”, indicó.

Con este filme, dirigido por el español Jaume Collet-Serra, Johnson aseguró que cumplió un sueño de muchos años que surgió cuando vio por primera vez el tráiler de “Piratas del Caribe”, ya que pasó gran parte de su infancia en el Walt Disney World de Florida, Estados Unidos.

Blunt también destacó el vínculo emocional de su coprotagonista con este largometraje. “Sentí que estaba realmente comprometido a nivel emocional con la película, lo que es maravilloso para trabajar, porque entonces sabes que, todos los días, estás luchando por hacer algo muy especial con alguien”, expresó.

La actriz británica, por su parte, se sintió muy atraída por la determinación y tenacidad de Lily, desafiando a lo que se esperaba de ella en dicha época. “Había mucha desigualdad entre el hombre y la mujer, y era muy diferente lo que se esperaba de la mujer. Pero ella no se adhiere a lo que se consideraba apropiado para su sexo. Además, me pareció muy divertida. Es una mujer temeraria, despreocupada y aventurera. Me pareció de un espíritu admirable”, explicó.

Afirmó además que el guion le generó mucha nostalgia y le pareció algo muy genuino. “Me entusiasmó mucho el espíritu de la historia”, acotó.

Para prepararse físicamente para las escenas de acción, Johnson le permitió a Blunt y al marido de esta, el actor y director John Krasinksi, utilizar su gimnasio personal denominado “Iron Paradise”.

Por su parte, La Roca afirmó que disfrutó mucho de hacer las escenas de riesgo en la película. “Es una gran aventura, intrépida, así que creo que el público de todas partes del mundo va a disfrutar enormemente todas esas escenas”, expresó.

¿Habla español?

Si bien el rodaje del filme se llevó a cabo en Kawai, la isla más verde de Hawai, tanto en el elenco como el equipo técnico hubo una gran presencia iberoamericana, comenzando por el director.

“Jaume Collet-Serra, aporta una lente muy particular y especial a ‘Jungle Cruise’. Hubo muchos directores que levantaron la mano para tener la oportunidad de dirigir esta película. Nos reunimos con varios de ellos pero luego, cuando conocimos a Jaume, nos compró con su pasión y su visión tan particular”, expresó Johnson.

El actor venezolano Edgar Ramírez interpreta a Aguirre, el temible líder de una tripulación de soldados asesinos. En el reparto también están la actriz mexicana Verónica Falcón y los actores españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez.

La dirección de fotografía y el diseño de vestuario estuvieron a cargo de los españoles Flavio Labiano y Paco Delgado, respectivamente.