Cinco filmes imperdibles de Clint Eastwood para ver en streaming

Clint Eastwood, uno de los más veteranos y prolíficos actores y directores de Hollywood, vuelve este jueves a las salas de Paraguay y el resto del mundo con su nueva película, el drama Cry Macho, y aquellos que quieran repasar la destacada filmografía de Eastwood antes de ver su nueva obra están de suerte.

Nada menos que 21 películas dirigidas por Clint Eastwood entre 1983 y 2019 están disponibles en los catálogos de HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix, y en este artículo hacemos un repaso de todas ellas, destacando algunas de las mejores, más únicas e imperdibles:

LOS IMPERDONABLES (The Unforgiven, 1992)

¿Dónde la veo?: HBO Max

El epílogo a la etapa “western” de la carrera de Clint Eastwood, una sombría meditación sobre la violencia que le quita todo el glamour clásico al género que el propio Eastwood protagonizó décadas atrás, a través de la perspectiva de un viejo pistolero retirado que se ve obligado a volver a tomar las armas en una última misión ayudando a su viejo compañero de banda (Morgan Freeman) y un joven forajido.

Considerado uno de los mejores “westers” jamás hechos, Los imperdonables ganó cuatro premios Óscar: mejor película, mejor director para Eastwood, mejor actor secundario para Gene Hackman y mejor edición. Eastwood estuvo también nominado al Óscar al mejor actor, que perdió contra Al Pacino por Perfume de mujer.

LOS PUENTES DE MADISON (The Bridges of Madison County, 1995)

¿Dónde la veo?: HBO Max o Amazon Prime Video

Uno de los mejores dramas románticos de los ‘90, adaptado de la novela homónima de Robert James Waller, que retrata el romance entre una mujer casada (Meryl Streep) y un fotógrafo de la revista National Geographic que está preparando un artículo sobre puentes cubiertos en el condado de Madison, Iowa.

Meryl Streep recibió una nominación al premio Óscar a la mejor actriz por su trabajo en el filme.

JINETES DEL ESPACIO (Space Cowboys, 2000)

¿Dónde la veo?: HBO Max

Uno de los filmes más ligeros de las últimas décadas de Clint Eastwood como director, esta historia de aventuras sigue a un cuarteto de expilotos de aviación de avanzada edad que se ven reclutados por NASA para ir al espacio y emprender una peligrosa misión para impedir que un satélite soviético armado con ojivas nucleares caiga a la Tierra y cause una catástrofe.

Junto a Eastwood protagonizan Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner.

GRAN TORINO (2009)

¿Dónde la veo?: HBO Max y Amazon Prime Video

Probablemente el filme más emblemático y popular de la carrera reciente de Eastwood – y el segundo más taquillero de toda su carrera –, cuenta la historia de Walt, un veterano racista de la Guerra de Corea que vive en la ciudad de Detriot, en un barrio que en los últimos años ha ido albergando a un creciente número de inmigrantes asiáticos.

Cuando Walt encuentra a Thao, un joven miembro de una familia vietnamita vecina suya, intentando robar su automóvil Ford Gran Torino como parte de una iniciación en una pandilla, Walt acaba accidentalmente salvándole la vida al joven, con quien entabla una inesperada amistad que desafía sus prejuicios raciales.

LA MULA (The Mule, 2018)

¿Dónde la veo?: Amazon Prime Video

La última película que Clint Eastwood protagonizó y dirigió antes de Cry Macho. Una adaptación de la historia real de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, en la octava década de su vida, se convirtió en una “mula”, trabajando para un cartel mexicano de drogas, contrabandeando narcóticos desde México hacia los Estados Unidos.

Eastwood comparte protagonismo con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña y Andy García.

MÁS DE CLINT EASTWOOD EN STREAMING

Las siguientes películas dirigidas – y muchas de ellas también protagonizadas – por Clint Eastwood también están disponibles en plataformas de “streaming” en Latinoamérica:

Impacto fulminante (Sudden Impact, 1983), en HBO Max y Amazon Prime Video

Un mundo perfecto (A Perfect World, 1993), en HBO Max

Poder absoluto (Absolute Power, 1997), en HBO Max

Medianoche en el jardín del bien y el mal (Midnight in the Garden of Good and Evil, 1997), en HBO Max

Crimen verdadero (True Crime, 1999), en HBO Max

Deuda de sangre (Blood Work, 2002), en HBO Max

Río Místico (Mystic River, 2003), en HBO Max

Golpes del destino (Million Dollar Baby, 2004), en Amazon Prime Video

El sustituto (Changeling, 2008), en HBO Max y Netflix

Más allá de la vida (Hereafter, 2010), en HBO Max

J. Edgar (2011), en HBO Max

Francotirador (American Sniper, 2014), en Amazon Prime Video

Jersey Boys (2014) en Amazon Prime Video

Sully (2016), en Netflix

15:17 Tren a París (The 15:17 to Paris, 2018), en HBO Max

El caso de Richard Jewell (Richard Jewell, 2019), en HBO Max