Las 8 series de Netflix más vistas en Paraguay esta semana: de “You” a “El patrón del mal”

1) You

La serie protagonizada por Penn Bagdley, que el pasado 15 de octubre estrenó su tercera temporada, lidera ampliamente el listado de las preferencias de los usuarios. La trama, basada en el bestseller homónimo de Caroline Kepnes presenta a Joe Goldberg, un hombre tremendamente obsesivo, seductor y peligroso.

La nueva temporada consta de 10 capítulos, en los que Joe y Love (Victoria Pedretti) intentan establecer un nueva vida en Madre Linda, un cálido enclave en el norte de California.

2) El juego del calamar

La serie surcoreana, que batió todos los récords de Netflix, quedó en el segundo lugar del ránking. La trama sigue a Gi-hun, quien en bancarrota y con la esperanza de ganar dinero fácil, acepta participar de un enigmático juego. Pero en la primera ronda, impensados horrores comienzan a ocurrir.

La serie consta de 9 capítulos, en su primera temporada, y cuenta con las actuaciones de Lee Jung-jae, Park Hae-soo, entre otros.

3) Las cosas por limpiar

Esta miniserie de 10 capítulos, protagonizada por Margaret Qualley, está inspirada en la autobiografía de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. La historia retrata a Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor.

4) La venganza de las Juanas

Basada en una telenovela colombiana, esta serie producida en México presenta a cinco mujeres que no se conocen de nada y descubren que todas tienen la misma marca de nacimiento. A partir de ese momento, comienzan a investigar el misterioso vínculo que las une, buscando al hombre que engañó a sus madres.

La serie consta de 18 capítulos y cuenta con las actuaciones de Fernando Becerril, Carlos Ponce, Verónica Merchant, Zuria Vega, entre otros.

5) Dinastía

Basada en la popular telenovela estadounidense creada por Aaron Spelling en la década de 1980, esta nueva versión revela la lucha de los Carrington y los Colbin por el control de su fortuna... y de sus hijos. La serie consta de cuatro temporadas de unos 20 capítulos cada una. Los nuevos episodios llegaron a la plataforma el pasado 12 de octubre.

El elenco de esta nueva versión de “Dinastía” está integrado por Elizabeth Gillies, Grant Show, Rafael de la Fuente, entre otros.

6) Maya y los tres

Esta miniserie familiar animada, creada por Jorge Gutiérrez (”El libro de la vida”), presenta a una princesa vivaz con un corazón de guerrera que se embarca en una misión para cumplir con una antigua profecía y salvar a la humanidad de la ira de dioses vengativos.

En los 9 episodios de esta miniserie participan reconocidos actores latinos como Zoe Saldaña, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina y Kate del Castillo.

7) Mi nombre

“My name” es otra producción surcoreana que atrajo a los usuarios paraguayos de Netflix. La serie, que llegó a la plataforma el pasado 15 de octubre, sigue a Jiwoo en la búsqueda por averiguar la verdad acerca de la muerte de su padre. Luego de sumarse a un cártel, ingresa como infiltrada a la policía pero, durante la ejecución de su venganza, terminará descubriendo más de un secreto doloroso.

8) Pablo Escobar: El patrón del mal

La serie colombiana inspirada en la vida del infame Pablo Escobar, protagonizada por Andrés Parra y Angie Cepeda, a menudo se encuentra entre las preferidas del público paraguayo. Creada por Juana Uribe y Camilo Cano, sigue las andanzas de Escobar desde sus inicios como ratero hasta convertirse en el jefe de un imperio del narcotráfico.

La serie, producida por Caracol Televisión, consta de 74 capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno.