Andrés Parra y la planificación de “El robo del siglo”

Con su interpretación del jefe narco Pablo Escobar en la serie “El Patrón del mal”, el colombiano Andrés Parra se ganó el reconocimiento del público internacional. También interpretó al expresidente venezolano Hugo Chávez en “El comandante” y al dirigente deportivo chileno Sergio Jadue en “El Presidente”, la serie de Amazon Prime Video acerca del FIFA Gate. En “El Robo de Siglo”, la miniserie de Netflix inspirada en un caso real ocurrido en Colombia en 1994, Parra se encontró con el reto de personificar a un personaje completamente ficticio.

“El proceso fue muy de la mano de los directores y del guion. Había un guion muy claro y unos directores muy claros en lo que querían. Chayo era un personaje que estaba muy bien estructurado”, comentó y aseguró que había una “línea de acción muy clara”.

“Fue mucho trabajo de mesa, mucha conversación de cómo lo veía yo, cómo lo veían ellos, cómo el personaje va madurando. De donde venía era muy importante también, así que fue un personaje que creamos muy en grupo”, acotó.

No obstante, señaló que a menudo en la sala de maquillaje conversaba con sus compañeros de elenco Christian Tappan (”Molina”) y Marcela Benjumea (”Doña K”) acerca de si estaba componiendo al personaje de forma correcta.

Así como los personajes de la serie se reúnen a planificar el atraco a la sede del Banco de la República en Valledupar, Parra comentó que los actores y los directores Pablo González y C. S. Prince compartieron sus ideas en el proceso de realización. “Nos sentábamos ahí con ellos y tirábamos ideas, ideas. Podíamos participar mucho en eso. Ellos sabían muy bien qué historia querían contar. ¿Y qué hacen los actores? Caso. Nosotros hicimos caso”, agregó.

Con su interpretación de Chayo, un personaje que mantiene una doble vida, Parra se ganó el pasado 3 de octubre el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en una serie o miniserie iberoamericana. Su compañero, Christian Tappan también fue reconocido como el Mejor Actor de reparto.

“Eso fue un escándalo”

El actor, nacido en Cali el 18 de septiembre de 1977, recordó que era adolescente cuando ocurrió el atraco al Banco de la República. La banda de ladrones se alzó con 33 millones de dólares, provocando incluso consecuencias económicas en Colombia. “Eso fue un escándalo, eso fue una locura”, expresó.

Parra señaló que tras el atraco, en los comercios se controlaba la serie a la que pertenecían los billetes. “Recuerdo que uno tenía que llegar y mirar el serial, en todas las tiendas y había una lista. Y era ‘dios mio, que no esté, que no esté’. Preciso y le rompían a uno el billetico o se lo quitaban. Eso es lo que yo más recuerdo, la angustia de tener un billete de estos y que no lo dejaran pasar”, detalló.

Durante la charla con ABC, celebrada en la antesala de los Platino, también mostró que se llevó de souvenir uno de los que se usaron en la producción, al cual ahora denomina su “billete de la suerte”.

“Creo que después le tocó al banco aceptarlos porque ya se habían infiltrado en la sociedad los billetes”, añadió.

“Trato de confiar en la receta”

Parra afirmó que prefiere interpretar a personajes basados en personas reales ya que siente que tiene como una hoja de ruta a seguir. “Es como una paella, si uno echa las cosas en el orden que es, normalmente sale. Digamos que ese es el salto al vacío que yo doy con los personajes. Yo trato de confiar en la receta”, expresó.

Añadió que la clave de encarnar a este tipo de personajes es “entrar sin confianza, sin creerse uno que ya sabe hacerlo”.

“Con el personaje (que hay que componer) de cero yo me pierdo todavía mucho, yo no sé muy bien cuál es el punto de partida. Yo sufro mucho con el tema de que se parezcan a mí, de que tengan un poco mi voz, de que se crucen con cosas que ya hice. No he logrado como soltarme, relajarme y dejarme llevar”, expresó.

En este sentido, señaló que está detrás de la búsqueda de la pureza. “Esa búsqueda de la verdad tiene que llevar a la pureza y la pureza es justamente eso, ya no tener trampa, no tener artilugio, ya no tener el efecto. Con el personaje real uno tiene mucho de dónde agarrarse, pero cuando estás tu ahí ¿cómo lograr que esa pureza aparezca sin uno estarse juzgando, sin estarse criticando y que eso simplemente salga? Yo ando como en esa búsqueda hace rato, en esa angustia”, añadió el intérprete.

El acento paraguayo

“El Paraguay es un país al que yo le tengo mucho susto porque me parece un acento tan difícil. Hablar paraguayo, yo no sé dónde toca estudiar eso pero me gustaría mucho”, expresó el actor colombiano, que a lo largo de su carrera ha interpretado a personajes de diversas nacionalidades.

Afirmó que está “a la orden” para trabajar en alguna producción nacional, pero con el reto de tener que interpretar el acento local. “Paraguayo pa’ que suframos. Si no vamos a sufrir ¿pa’ qué?”, concluyó Parra, mandando un saludo muy especial a todos sus seguidores locales.