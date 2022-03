¿Qué se estrenará en cines de Paraguay en abril?

Aventuras basadas en videojuegos, el regreso al universo de Harry Potter, música y romance de época, acción en la selva y venganza vikinga son algunas de las cosas que proponen los estrenos que llegarán a cines de Paraguay durante el mes de abril.

Sonic 2: La película (jueves 7)

El icónico erizo azul de Sega regresa en su segunda incursión en el cine, luego de la taquillera película estrenada en 2020. Luego de verse atrapado en otro mundo, el Doctor Robotnik regresa a la Tierra con un nuevo aliado y un plan para conquistar el planeta, por lo que Sonic y su amigo Tails deberán detenerlos. Ben Schwartz vuelve a poner voz a Sonic, y además regresan a sus papeles de la película anterior Jim Carrey, James Marsden y Tika Sumpter. Se suman al elenco Colleen O’Shaughnessey como la voz de Tails e Idris Elba poniendo voz al nuevo antagonista Knuckles. La dirección es de Jeff Fowler, quien también dirigió la primera película.

Éxodo: La última marea (jueves 7)

Un filme de ciencia ficción que sigue a una astronauta que queda accidentalmente varada en la Tierra, devastada y casi desierta, y acaba debiendo decidir el destino de las pocas personas que aún viven en el planeta. Con Nora Arnezeder (El ejército de los muertos), Iain Glen (Game of Thrones) y Sope Dirisu (La última noche). Dirección de Tim Fehlbaum.

La llamada final (jueves 7)

Este filme de terror trascurre a finales de la década de 1980 y sigue a un grupo de amigos que intentan sobrevivir una noche en la casa de una siniestra pareja que les ofreció refugio luego de un accidente. Protagonizan Lin Shaye (La maldición renace) y Tobin Bell (Jigsaw), entre otros. Dirige Timothy Woodward Jr.

Animales fantástiscos: Los secretos de Dumbledore (jueves 14)

La tercera entrega de la saga Animales fantásticos, una precuela de la serie de filmes de fantasía Harry Potter, vuelve a poner al zoólogo mágico Newt Scamander y a sus amigos en una carrera contra el tiempo para asistir a Albus Dumbledore y detener los planes del siniestro mago Grindelwald. Vuelven a protagonizar Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Allison Sudol, Katherine Waterston y Callum Turner, mientras Mads Mikkelsen (Justicieros) reemplaza a Johnny Depp en el rol de Grindelwald. Como las dos películas anteriores, Los secretos de Dumbledore fue escrita por J.K. Rowling y dirigida por David Yates.

Cyrano (jueves 14)

Una nueva adaptación al cine del clásico teatral Cyrano de Bergerac, esta película musical sigue a un poeta enamorado de una mujer a la que teme cortejar debido a sus diferencias físicas, por lo que acaba ayudando a otro hombre a conquistarla escribiéndole apasionados discursos y cartas. Actúan Peter Dinklage (Descuida, yo te cuido), Haley Bennett (Hillbilly, una elegía rural), Kelvin Harrison Jr. (El juicio de los 7 de Chicago) y Ben Mendelsohn (El rey). La dirección es de Joe Wright (Las horas más oscuras).

El milagro de Tyson (jueves 14)

Un drama sobre un joven autista que intenta convertirse en un campeón de maratón, cambiando las vidas de su familia en el proceso. Con las actuaciones de Major Dodson (The Walking Dead), Rory Cochrane (Espírutos oscuros), Amy Smart (Stargirl) y Barkhad Abdi (Capitán Phillips). Dirigida por Kim Bass.

La ciudad perdida (jueves 21)

Esta comedia de acción sigue a una novelista que va de gira con el modelo que posa para las portadas de sus libros, y ambos acaban siendo secuestrados por un excéntrico millonario convencido de que el último libro de la escritora revela la existencia de un tesoro en la jungla de una isla. Sandra Bullock (Imperdonable), Channing Tatum (Kingsman: El círculo dorado), Daniel Radcliffe (Nada es lo que parece 2) y Brad Pitt (Ad Astra) protagonizan bajo la dirección de Adam y Aaron Nee.

El hombre del norte (jueves 21)

La nueva película del director Robert Eggers, autor de La bruja (2015) y El faro (2019), es un filme histórico que sigue a un príncipe vikingo que inicia una campaña de venganza contra el hombre que mató a su padre y tomó su trono. El elenco es conformado por Alexander Skarsgard (Godzilla vs Kong), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Anya Taylor-Joy (El misterio de Soho), Claes Bang (Dracula), Ethan Hawke (Moon Knight), Willem Dafoe (El callejón de las almas perdidas) y la cantante islandesa Björk, entre otros.

Desesperada (jueves 21)

Este thriller de suspenso sigue a una mujer que intenta salvar a sus hijos luego de que se reportara un tiroteo en la escuela de ambos. Naomi Watts (Twin Peaks) protagoniza bajo la dirección de Phillip Noyce, director de filmes como Juego de patriotas (1992), Peligro inminente (1994) o El coleccionista de huesos (1999).

El peso del talento (jueves 28)

Nicolas Cage (Mandy) interpreta a una versión ficcionalizada de sí mismo en esta comedia de acción en la que el actor acepta un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un fan suyo, quien resulta ser un peligroso narcotraficante que lo obliga a interpretar a sus personajes más famosos para él. Junto a Cage actúan Pedro Pascal (The Mandalorian), Tiffany Haddish (The Card Counter), Ike Barinholtz (No me las toquen) y Neil Patrick Harris (Matrix Resurrecciones), bajo la dirección de Tom Gormican.

Planes diabólicos (jueves 28)

Un thriller que sigue a un grupo de estudiantes de secundarias viven vidas secretas planeando complicados asesinatos. Keenan Tracey (iZombie) protagoniza bajo la dirección de Ray Xue.