“All the Old Knives”: un amargo y cautivador drama de espías

(Disponible en Amazon Prime Video)

En lo que a thrillers de espionaje se refiere, All the Old Knives es más El topo o Juego de espías que Misión Imposible o James Bond. Menos sobre fantasías de acción o incluso sobre los pormenores técnicos y tácticos del mundo de secretos y mentiras que navegan las agencias de inteligencia internacionales, y más sobre los efectos emocionales de existir en esa realidad paralela de ficciones, falsedades y consecuencias muy reales.

La película trascurre en dos períodos de tiempo distintos: uno de ellos es el año 2012, y los agentes de la oficina de la CIA en Viena están tratando de resolver la toma de un avión y sus pasajeros por parte de yihadistas que exigen la liberación de sus compañeros detenidos en Europa.

En el presente, los exagentes de la CIA en Viena y examantes Henry (Chris Pine) y Celia (Thandiwe Newton) se encuentran para una cena que en realidad es un interrogatorio secreto: la CIA descubrió que los terroristas de 2012 tuvieron ayuda de alguien dentro de la oficina en Viena, y Henry tiene la misión de determinar si Celia – ya retirada – fue la traidora y, en caso de que así sea, asesinarla.

El escritor Olen Steinhauer adapta su propia novela, del mismo nombre, en un guion amargo pero atrapante que pone foco en los efectos gangrenosos de las maquinaciones de los gobiernos tanto en las vidas de la gente que es desangrada para lubricar la gran maquinaria de la política internacional como en las vidas de los agentes encargados de llevar a cabo ese desangrado.

El guion de Steinhauer revela el desenlace del incidente del avión al principio, y de forma elegante pero angustiante va desgranando los acontecimientos que llevaron a ese final, a medida que la entrevista en el presente – que también tiene sus múltiples niveles de engaños y antecedentes sorpresa – va progresando.

Sin caer en la trampa de sobrecomplicar las cosas, la historia del filme es intrigante y constantemente sorpresiva, desvelando capa tras capa de secretos y mentiras.

Elenco de primera

Pero si bien el guión es de primera y la dirección de Janus Metz Pedersen es sólida y firme, el principal atractivo de la película son las excelentes actuaciones protagónicas de Chris Pine y en especial de Thandiwe Netwon, quien regala una de las mejores actuaciones de su carrera. Ambos le dan vida y autenticidad a la historia de amor en el medio del maremoto de targedia que los rodea en 2012, y las escenas en el presente son un trepidante juego de póquer entre ambos examantes.

La presencia de grandes veteranos como Laurence Fishburne o Jonathan Pryce en el elenco secundario también le suma puntos al filme en general.

Mención aparte se merece el trabajo de la gente a cargo del maquillaje y peinados, haciendo un sutil pero efectivo trabajo para ilustrar en las caras de ambos protagonistas el paso de diez años de tiempo de una escena a otra durante toda la película.

Quizá estamos más acostumbrados a un tipo más espectacular de cine de espías, pero All the Old Knives es un ejemplo más adulto de este tipo de historias que absolutamente merece una entusiasta recomendación.

----------------------------------------------------------------------------------

ALL THE OLD KNIVES

Dirigida por Janus Metz Pedersen

Escrita por Olen Steinhauer (basada en una novela de Olen Steinhauer)

Producida por Matt Jackson, Paula Mae Schwartz, Steven Schwartz y Nick Weschler

Edición por Mark Eckersley y Per Sandholt

Dirección de fotografía por Charlotte Bruus Christensen

Banda sonora compuesta por Jon Ekstrand y Rebekka Karijord

Elenco: Thandiwe Newton, Chris Pine, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce, David Dawson, Orli Shuka, Corey Johnson, Ahd Kamel, Jonjo O’Neill, Abdul Alshareef, Gala Gordon, Michael Shaeffer