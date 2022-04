¿Qué se estrena en cines de Paraguay en mayo?

Mayo trae a cines de Paraguay el regreso del universo Marvel con una nueva aventura mágica del Doctor Strange, el regreso de Tom Cruise a la cabina de un avión de guerra en la continuación del clásico de acción Top Gun, la nueva película de la premiada directora paraguaya Paz Encina, y nuevos filmes con estrellas como Nicolas Cage, Liam Neeson o Zac Efron.

Estas son las películas que llegarán a cines de Paraguay en mayo:

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (jueves 5)

La primera película de Marvel Studios del año marca el regreso de Benedict Cumberbatch como protagonista de una nueva aventura mística del doctor Stephen Strange, hechicero supremo de la Tierra, que debe enfrentar las consecuencias de sus actos que abrieron una grieta en la mismísima realidad, poniendo en peligro no solo su universo sino todos los que existen. Junto a Cumberbatch protagoniza Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. También regresan de otras películas del “universo Marvel” Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams, y se suma al elenco Xochitl Gomez (El club de las niñeras) como la joven heroína America Chavez. La película es dirigida por Sam Raimi, quien hace su regreso al cine de superhéroes luego de haber dirigido la mundialmente exitosa trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, estrenada entre 2002 y 2007.

El peso del talento (jueves 12)

Nicolas Cage (Mandy) interpreta a una versión ficcionalizada de sí mismo en esta comedia de acción en la que el actor acepta un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un fan suyo, quien resulta ser un peligroso narcotraficante que lo obliga a interpretar a sus personajes más famosos para él. Junto a Cage actúan Pedro Pascal (The Mandalorian), Tiffany Haddish (The Card Counter), Ike Barinholtz (No me las toquen) y Neil Patrick Harris (Matrix Resurrecciones), bajo la dirección de Tom Gormican.

Downton Abbey: Una nueva era (jueves 12)

La segunda película basada en la exitosa serie dramática británica Downton Abbey, que se centra en la familia aristocrática Crawley y sus vidas en su lujosa residencia del campo inglés a principios del siglo XX. En esta ocasión, la vida de los Crawley y sus empleados toma un nuevo giro cuando la residencia Downton se convierte en el set de filmación de una película. El elenco de la serie y la primera película regresa, incluyendo a Hugh Bonneville, Samantha Bond, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern y Maggie Smith. La dirección es de Simon Curtis (Mi amigo Enzo) y el guión es de Julian Fellowes, creador de Downton Abbey.

EAMI (jueves 19)

El nuevo largometraje de la cineasta paraguaya Paz Encina, realizadora de Hamaca paraguaya (2006) y Ejercicios de memoria (2016). La película se centra en Eami, una niña indígena Ayoreo Totobiegosode del Chaco paraguayo que se ve obligada a deambular por el monte luego de que su comunidad es destruida. Protagonizada por Anel Picanerai.

Llamas de venganza (jueves 19)

Una nueva adaptación de la exitosa novela de Stephen King Firestarter, este thriller de suspenso sigue a un padre que debe intentar proteger a su hija, que manifiesta poderes pirokinéticos - capaces de encender en llamas los objetos a su alrededor – de una agencia del gobierno estadounidense que busca capturarla. Con Zac Efron (Ted Bundy: Durmiendo con el asesino) y Ryan Kiera Armstrong. Dirigida por Keith Thomas.

Asesino sin memoria (jueves 19)

La nueva película de acción del director Martin Campbell, realizador de filmes como GoldenEye (1995), La máscara del Zorro (1998) o Casino Royale (2006) sigue a un sicario con problemas de memoria que se convierte en un blanco luego de negarse a realizar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Protagonizada por Liam Neeson (Riesgo bajo cero), Guy Pearce (Sin remordimientos) y Monica Bellucci (Spectre).

Las aventuras de Pil (jueves 19)

Una película francesa de animación que sigue a una niña que vive en las calles y sobrevive robando comida del castillo del siniestro regente de la ciudad, y por accidente acaba en una aventura para salvar a un joven príncipe transformado en un animal. Dirigida por Julien Fournet.

A un paso de mí (jueves 19)

Un drama costarricense sobre una periodista que, motivada por su mejor amiga y el dolor de una relación fallida, decide dejar de lado la rutina y viajar por Costa Rica. Dirigida por José Mario Salas Boza y protagonizada por Johanna Solano.

Top Gun: Maverick (jueves 26)

La secuela del icónico filme de acción de 1986 Top Gun. Durante décadas, el capitán Pete “Maverick” Mitchell se ha labrado una reputación como uno de los mejores pilotos de combate de la Marina estadounidense, hasta que recibe la misión de entrenar a una nueva generación de aviadores. Tom Cruise vuelve a protagonizar como Maverick, acompañado por un elenco que incluye a Miles Teller (Amigos de armas), Jennifer Connelly (Snowpiercer), Jon Hamm (Ni un paso en falso), Ed Harris (La hija oscura) y Val Kilmer, regresando al rol de “Iceman”, el viejo compañero de armas de Maverick. La dirección es de Joseph Kosinski (Oblivion).

Bob’s Burgers (jueves 26)

La exitosa serie de comedia animada sobre una excéntrica familia dueña de una hamburguesería hace su salto al cine. Cuando un problema con cañerías arruina su negocio, los Belcher se ven obligados a cancelar sus vacaciones de verano, y mientras Bob y Linda intentan remediar la situación, sus hijos intentan resolver un misterio. Dirigida por Loren Bouchard, creador de la serie, con Bernard Derriman.

El ascensor del diablo (jueves 26)

Un filme vietnamita de terror que sigue a una joven estudiante universitaria que investiga la desaparición de su amiga, vista por última vez en un ascensor, y acaba descubriendo terribles secretos sobrenaturales. Dirigida por Peter Mourougaya.