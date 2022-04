Netflix: las nuevas películas que llegarán en mayo

Nuevo mes, nueva lista de películas originales en estreno en Netflix. Aquí te contamos qué llega a la plataforma de streaming durante el quinto mes del año y desde cuándo podés verlo:

Incompatibles 2 (viernes 6)

Comedia francesa de acción, secuela de un filme de 2012. Años luego de trabajar juntos por primera vez, dos policías con filosofías de trabajo muy distintas se ven obligados a hacer equipo de nuevo para una peligrosa misión contra el narcotráfico en los Alpes Franceses. Protagonizada por Omar Sy (Lupin) y Laurent Lafitte. Dirigida por Louis Leterrier, realizador de películas como El transportador 2 (2005) y El increíble Hulk (2008).

Marmaduke (viernes 6)

Una nueva comedia animada basada en las historietas de Brad Anderson sobre un travieso perro gran danés y sus aventuras con su familia humana. Con las voces de Pete Davidson, J.K. Simmons y David Koechner.

Déjate llevar (viernes 6)

Un drama romántico sobre una joven que está a punto de ingresar a la universidad, pero antes conoce a un hombre misterioso que la alienta a vivir la vida sin preocupaciones. Con Emma Pasarow, Belmont Cameli y Andie McDowell. Dirigida por Sofía Álvarez.

Thar (viernes 6)

Película india de suspenso sobre un policía veterano que debe investigar un sangriento incidente en una apacible aldea. Con Anil Kapoor (Misión Imposible: Protocolo Fantasma), dirigida por Raj Singh Chaudhary.

Ghost in the Shell SAC_2045: Guerra sostenible (lunes 9)

Película japonesa animada de ciencia ficción basada en el influyente manga Ghost in the Shell de Masamune Shiro, en la que la mayor Motoko Kusanagi y su equipo intentan prevenir complots y desastres internacionales.

El arma del engaño (miércoles 11)

Un filme bélico que trascurre durante la Segunda Guerra Mundial y retrata un plan insólito para preparar la invasión aliada de Italia en Sicilia: tirar un cuerpo sin vida al mar con documentos falsos que hagan creer a los nazis que los aliados invadirán Grecia en vez de Italia. Con Colin Firth (1917), Matthew Macfayden (Succession) y Kelly Macdonald (Anna Karenina). Dirigida por John Madden (El exótico Hotel Marigold).

El maestro de las fugas (miércoles 11)

Comedia polaca de acción sobre un popular bandido, famoso por sus fugas de prisión, que decide replantear su vida luego de enamorarse de una mujer. Protagonizada por Dawid Ogrodnik, bajo la dirección de Mateusz Rakowicz.

El año de mi graduación (viernes 13)

Una comedia sobre una popular porrista de secundaria que sufre un accidente y queda en coma por 20 años. Al desperat con 37 años, decide volver al colegio para cumplir su sueño de ser la reina del baile escolar. Con Rebel Wilson (Cats), Angourie Rice (Spider-Man: Sin camino a casa) y Justin Hartley (This is Us). Dirigida por Alex Hardcastle.

La familia perfecta (miércoles 18)

Comedia española sobre una mujer que debe aprender a aceptar a la excéntrica familia de la novia de su hijo. Protagonizada por Belén Rueda y José Coronado, bajo la dirección de Arantxa Echevarría.

Instinto peligroso (miércoles 18)

Una película de acción que sigue a un hombre que sale de prisión en libertad condicional y viaja a una remota isla para investigar el asesinato de su hermano. Protagonizada por Scott Eastwood (Justicia implacable), Tyrese Gibson (Morbius), Famke Janssen (Asalto a la Casa de la Moneda) y Mel Gibson (Dragged Across Concrete). Dirigida por David Hackl.

Un maridaje perfecto (jueves 19)

Una comedia romántica sobre una ejecutiva vinícola que va a trabajar a un criadero de ovejas, donde conoce a un apuesto y misterioso lugareño. Con Victoria Justice (Victorious) y Adam Demos (Sexo/Vida). Dirigida por Stuart McDonald.