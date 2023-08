“Matar a la bestia”, con Ana Brun, llega a como estreno a Cine de Barrio

Tras una presentación de “Las Herederas” en Buenos Aires, la cineasta argentina Agustina San Martín se acercó a Ana Brun y le dijo: “Vos sos mi Inés”. “Yo no tenía idea qué era la Inés y así empezamos a hablar”, recordó la actriz paraguaya, ganadora del Oso de Plata de la Berlinale, con respecto a su trabajo en “Matar a la bestia”.

Lea más: Estrenos en cines: regresa el terror nacional con “El apartamento”

La película, estrenada en 2021 en el Festival de Toronto, será presenta en exclusiva este sábado 5 en Cine de Barrio, un nuevo espacio dedicado a promover la apreciación y formación cinematográfica en el barrio Las Mercedes. Tendrá funciones a las 17:30 y 19:30, como parte de un nuevo ciclo denominado Imaginario Sur, en el que se presentarán también películas de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

“Matar a la bestia” está dedicada a la cineasta paraguaya Renate Costa, ya que el proyecto comenzó a tomar forma en nuestro país cuando San Martín fue una seleccionadas para los talleres cinematográficos “Los residentes” realizado en nuestro país en noviembre de 2015.

La Inés a la que hacía referencia la cineasta, es la propietaria de un albergue ubicado entre la frontera de Argentina y Brasil. Allí llega Emilia (Tamara Rocca), una joven de 17 años y sobrina de Inés, que busca a su hermano perdido hace mucho tiempo.

En esta exuberante jungla, donde abundan los mitos y leyendas locales, una peligrosa bestia que se cree que es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales, parece estar deambulando. En un viaje en pleno despertar sexual, Emilia tendrá que enfrentarse a su pasado para matar a la bestia.

El reparto del largometraje está integrado además por João Miguel, Constanza Sandoval, Julieth Micolta, Carlos Griebler.

“Quería probar”

Tras ese primer acercamiento en Buenos Aires, Agustina San Martín llegó a Paraguay junto a Tamara Rocca para comenzar a trabajar con Ana Brun. La actriz paraguaya afirmó que con este trabajo “quería probar” la experiencia de interpretar a un personaje muy distinto al que tuvo en “Las Herederas”.

“Me gustó. Nos fuimos a Misiones, estuve ahí quince días y ella no me dio muchas directivas. Yo era la tía polaca, loca, vieja, borracha y no me costó mucho”, subrayó entre risas. Brun también señaló que aborda sus personajes con mucha naturalidad, sin pensar mucho en por qué actúa de una manera u otra.

Destacó además a todo el equipo de trabajo de la película, así como a los residentes de El Dorado donde filmaron. “Me encantó trabajar con este equipo”, expresó la artista, durante una conversación con periodistas que tuvo como moderadora a la crítica de cine Alex Vázquez.

El espacio de Cine de Barrio está ubicado en Defensa Nacional 737 e/ Washington y Perú. Las entradas se pueden adquirir a través del enlace http://form.jotform.com/222603642456352.