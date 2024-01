Premios Óscar: “Oppenheimer”, la gran favorita con 13 nominaciones

Este martes, en una conferencia presentada por los actores Zazie Beets y Jack Quaid, fueron anunciadas las nominaciones de las categorías principales de la edición 96 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, uno de los principales galardones del cine a nivel mundial.

Como se esperaba, el taquillero drama histórico Oppenheimer, de Christopher Nolan, sobre el científico que dirigió la creación de la bomba atómica, parte como la favorita con nada menos que 13 nominaciones, incluyendo candidaturas en las principales categorías como mejor mejor película, mejor dirección y tres de las cuatro categorías actorales.

Le siguen en número de nominaciones Pobres criaturas, una comedia negra de ciencia ficción del director griego Yorgos Lanthimos que llegará esta semana a cines de Paraguay, con 11 nominaciones; y Los asesinos de la Luna, la aclamada nueva película del legendario cineasta Martin Scorsese, que aspira a 10 premios.

En contraste, Barbie, la película más taquillera del año pasado, una adaptación de la directora Greta Gerwig de la icónica muñeca del mismo nombre, aspira a ocho premios.

El premio mayor, el Óscar a la mejor película, tiene como candidatos al drama independiente American Fiction, la aclamada producción francesa Anatomy of a Fall, las taquilleras Barbie y Oppenheimer, Los asesinos de la luna, el drama dirigido y protagonizado por Bradley Cooper Maestro, Pobres criaturas, el drama romántico Past Lives y el filme sobre el Holocausto The Zone of Interest.

Scorsese también estará presente en la categoría de mejor dirección por Los asesinos de la luna, compitiendo con Justine Triet (Anatomy of a Fall), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas) y Jonathan Glazer (The Zone of Interest).

Actores y actrices

Por el premio a la mejor actriz competirán Annette Benning por el drama deportivo Nyad, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, Sandra Hüller por Anatomy of a Fall, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por Pobres criaturas.

En tanto, los nominados al premio al mejor actor son Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por el drama histórico Rustin, Paul Giamatti por la comedia dramática Los que se quedan, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction.

La categoría de mejor actor secundario se dirimirá entre Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesinos de la luna), Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie) y Mark Ruffalo (Pobres criaturas).

Mientras tanto, las nominadas a mejor actriz de reparto son Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (El color púrpura), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad) y Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan).

Guiones, animación y película internacional

La categoría de mejor guion original enfrentará a la película francesa Anatomy of a Fall, Los que se quedan, Maestro, May December y Past Lives; mientras que la de mejor guión adaptado tiene nominadas a American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pobres criaturas y The Zone of Interest.

El premio a la mejor película internacional tiene como candidato al filme español La sociedad de la nieve, la dramatización del director J.A. Bayona del choque de un avión uruguayo en los Andes en 1972, que enfrentará al filme italiano Io capitano, el japonés Perfect Days, el alemán The Teacher’s Lounge y el británico The Zone of Interest.

La categoría de mejor película animada tiene como nominadas a la película japonesa El niño y la garza, del legendario cineasta Hayao Miyazaki; la película de Pixar Elementos, la producción de Netflix Nimona, la película hispano-francesa Robot Dreams y la taquillera Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Nominados del cine hispano

El cine de habla hispana estará representado en esta edición de los Óscar por La sociedad de la nieve, que aspira al ya mencionado premio a la mejor película internacional y también al galardón al mejor maquillaje.

Además, la comedia negra chilena El conde, de Pablo Larraín, sobre una versión vampírica del dictador Augusto Pinochet, está nominada al Óscar a la mejor dirección de fotografía.

La ceremonia de la edición 96 de los Óscar tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, y tendrá de nuevo como maestro de ceremonias al presentador televisivo Jimmy Kimmel, quien ya condujo las ceremonias de 2017, 2018 y 2023.