Llegó el primer tráiler de la remake de “Cómo entrenar a tu dragón”

El estudio Universal Pictures presentó el primer adelanto de su muy anticipada “remake” de la aclamada película animada de 2009 Cómo entrenar a tu dragón, uno de los grandes éxitos mundiales del estudio de animación DreamWorks.

Se trata de una producción que recrea en “live action” - con actores de carne y hueso – y casi toma por toma la película animada original, a su vez basada en la novela homónima de Cressida Cowell, sobre Hipo, un joven de una aldea vikinga que entabla amistad con un dragón, algo que va radicalmente en contra de su cultura.

Esta “remake” es dirigida por Dean DeBlois, quien co-dirigió la película animada de 2009 con Chris Sanders.

El elenco de la nueva película es encabezado por Mason Thames (El teléfono negro) como Hipo y Nico Parker (The Last of Us) como la joven guerrera Astrid. Gerard Butler, quien puso voz a Estoico, el padre de Hipo, en la versión animada, repite ese papel en la nueva película.

¿Cuándo llegará a cines?

La “remake” de Cómo entrenar a tu dragón llegará a cines en marzo de 2025.

La versión original de Cómo entrenar a tu dragón estrenada en 2009 fue un masivo éxito de taquilla y se ubicó entre las diez películas más taquilleras de ese año a nivel mundial. Fue nominada a dos premios Óscar y fue seguida por dos secuelas estrenadas en 2014 y 2019.