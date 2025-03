Falleció uno de los actores más queridos de Harry Potter

Simon Fisher-Becker, el actor británico que saltó a la fama por sus papeles en Harry Potter y Doctor Who, falleció a los 63 años.

La conmovedora noticia fue confirmada este domingo 9 de marzo por el esposo del querido actor, que lo publicó en la cuenta de Facebook de la estrella, que representó de manera magnífica al fantasma del Fraile Gordo en la saga del mago.

“Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 14.50 de esta tarde falleció Simon. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias”, posteó.

Kim Barry, su agente de la agencia Jaffrey Management, recordó al veterano actor y le rindió un sentido homenaje: “Hoy no solo perdí a un cliente en Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal muy cercano de 15 años. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en la serie de la BBC Doctor Who”.

Y sumó: “Simon también era escritor, narrador de historias y un gran orador. Me ayudó muchísimo y era amable, atento y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y sobrinas y a su legión de fans”.

Además, la cuenta de Instagram “lgtbhistorymonth” también lo homenajeó en un posteo, relatando los hitos de su vida como actor en teatro, cine y televisión inglesa.

¿Quién fue Simon Fisher-Becker?

Simon Fisher-Becker nació en Londres el 25 de noviembre de 1961. Y en esa misma ciudad falleció este domingo 9 de marzo de 2025. Reconocido actor de teatro, televisión y cine británico, se destacó especialmente en comedias.

La fama mundial le llegó cuando interpretó al Fraile Gordo en “Harry Potter y la Cámara Secreta” en el año 2002. En ese film, su personaje se convirtió en uno de los fantasmas más entrañables del mundo mágico, asociado a la Casa de Hufflepuff en la escuela de magia de Hogwarts.

Su participación en la saga de Harry Potter le permitió dejar una huella imborrable en los corazones de miles de personas, principalmente, entre los fanáticos de la literatura y el cine de fantasía.

Fisher-Becker también protagonizó Los Miserables, la película ganadora del Óscar, como el Amo de la Casa, también apareció junto al Doctor Who de Matt Smith en la serie de viajes en el tiempo de la BBC, interpretando al comerciante negro intergaláctico de piel azul de Crespallion, Dorium Maldovar.

Otros trabajos en la televisión británica incluyeron One Foot in the Grave, The Bill, Doctors, Love Soup, Getting On y Afterlife.

