Llega el Ciclo de Cine Europeo 2025 con proyecciones gratuitas

El ciclo forma parte de las celebraciones del Mes de Europa, en el marco del Día de Europa que se conmemora cada 9 de mayo.

Las funciones se realizarán con acceso gratuito en diferentes espacios culturales de la capital, entre ellos el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), la Alianza Francesa, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, el Cine Cañisá, Cinemark y el Cine Villamorra.

El evento de apertura se llevará a cabo el jueves 22 de mayo a las 19:30 en el Cine Villamorra, con la proyección de la película sueca “UFO Sweden: Cazadores de Ovnis”, una historia centrada en una adolescente rebelde que, tras ser colocada en una casa de acogida, sospecha que su padre no está muerto, sino que ha sido secuestrado.

Con la ayuda de una asociación dedicada a la investigación de fenómenos extraterrestres, se embarca en una búsqueda determinada para descubrir la verdad.

El viernes 23 de mayo, a las 19:30 en el Cine Villamorra, se proyectará la película irlandesa “That They May Face The Rising Sun”, que relata la historia de Joe y Kate Ruttledge, una pareja que regresa desde Londres para instalarse en una comunidad rural cercana al lugar de origen de Joe.

Integrados profundamente en la vida junto al lago, el relato despliega un año en sus vidas y en las de los personajes que los rodean, en una sucesión de rituales cotidianos marcados por las estaciones, el trabajo y la convivencia en un mundo que, aunque pequeño, adquiere una dimensión universal.

El sábado 24 de mayo se presentará, a las 17:00 en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la película española “Mariposas negras”, inspirada en historias reales de mujeres migrantes. El relato entrelaza las vivencias de Tanit, Valeria y Shaila, tres mujeres provenientes de África, el Caribe y Asia, que lo pierden todo como consecuencia del cambio climático y se ven forzadas a migrar, en un viaje que refleja los desafíos actuales de la humanidad.

Ese mismo día, a las 19:30 en el Cine Villamorra, se exhibirá la cinta belga “Les pas perdus”, que retrata una jornada en los pasillos de un juzgado donde personas de diversos orígenes llegan en busca de justicia, reconocimiento, amor o perdón. Cada una de ellas está en tránsito, enfrentando decisiones que cambiarán el curso de sus vidas, en un retrato íntimo y humano de la búsqueda de identidad y redención.

El domingo 25 de mayo, a las 18:00 en el Cine Cañisá, se proyectará “Enrico Piaggio”, un sueño italiano, una biografía sobre el empresario que transformó el mundo con la creación de la Vespa. Cuando su empresa está al borde de la quiebra, Piaggio concibe una idea revolucionaria que dará origen a un ícono de la movilidad y el diseño italiano, marcando un antes y un después en la historia del transporte urbano.

El ciclo continuará durante la semana con nuevas propuestas del cine europeo contemporáneo. El lunes 26 se presentará “Flow”, la producción de Letonia ganadora del Óscar; el martes 27 será el turno de la comedia dramática francesa “Un métier sérieux”; el miércoles 28 se exhibirá la cinta alemana “Orphea Enamorada”; el jueves 29 llegará “A Bela América” y finalmente, el viernes 30 de mayo se cerrará el ciclo con “Under the Volcano”.

Los horarios y lugares específicos de estas funciones, así como las sinopsis y otros contenidos interactivos, estarán disponibles a lo largo del festival en las redes sociales oficiales de la Unión Europea en Paraguay, bajo el usuario @UEenParaguay.