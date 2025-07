Estreno en cines: los 4 Fantásticos arriban al universo cinematográfico de Marvel

Este jueves trae solo un estreno a cines de Paraguay, pero se trata de una de las películas más esperadas de todo el año: Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel que trae al cine una nueva versión de una de las familias más icónicas del mundo de los superhéroes.

La película trascurre en una versión alternativa y tecnológicamente avanzada de la década de 1960 en la que los 4 Fantásticos - Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm -, famosos a nivel mundial, deben salvar la Tierra de Galactus, una entidad intergaláctica devoradora de mundos.

La película es protagonizada por Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Napoleón), Ebon Moss-Bachrach (The Bear) y Joseph Quinn (Stranger Things). También actúan Julia Garner (Hombre lobo) y Ralph Ineson (Nosferatu).

La dirección es de Matt Shakman, un experimentado director de televisión que ya trabajó con Marvel produciendo la serie WandaVision y ha dirigido episodios de shows como Fargo, Game of Thrones, Succession, The Boys o Mad Men.

La banda sonora está a cargo del galardonado compositor Michael Giacchino, ganador del premio Óscar por Up.

Concierto de Roger Waters y documental sobre BTS en la pantalla grande

Además, Cinemark presentará el domingo una segunda función del Roger Waters: This Is Not a Drill, una grabación del concierto que el legendario cantante británico Roger Waters (ex Pink Floyd) dio en Praga, República Checa, el 25 de mayo de 2023 en el marco de su gira mundial “This Is Not a Drill”.

Y el próximo miércoles, también en Cinemark, se proyectará el documental BTS Army: Forever We Are Young, que explora el impacto a nivel mundial del grupo surcoreano de k-pop BTS y da una mirada a sus fans alrededor del mundo.