¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 28 de julio al domingo 3 de agosto - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Entre las novedades de esta semana figuran un musical de Miley Cyrus, una serie histórica con Jason Momoa y varias otras novedades de alrededor del mundo.

Películas

Miley Cyrus: Something Beautiful (Disney+)

Un filme musical y “álbum visual” que acompaña el disco Something Beautiful que la cantante estadounidense Miley Cyrus lanzó este año.

Mi año en Oxford (Netflix)

Una comedia romántica sobre una joven mujer estadounidense quien viaja al Reino Unido para estudiar en la prestigiosa universidad de Oxford, y su encuentro con un lugareño cambia las vidas de ambos. Protagonizada por Sofia Carson y Corey Mylchreest, y dirigida por Iain Morris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una vida honrada (Netflix)

Un drama sueco sobre un joven estudiante que, enamorado, se involucra en un movimiento anarquista de protesta. Con Simon Lööf y Nora Rios, dirigida por Mikael Marcimain.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Series

El gran guerrero (Apple TV+)

Una serie histórica que trascurre a finales del siglo XIX en Hawái y sigue al caudillo de guerra Ka’iana en una sangrienta campaña bélica contra la unificación de las islas bajo el reinado de Kamehameha I. Protagonizada por Jason Momoa y Temuera Morrison.

Pecados inconfesables (Netflix)

Un nuevo drama mexicano en el que una mujer se convierte en sospechosa en la investigación de la desaparición de su esposo, un hombre abusvo al que planeaba chantajear para escapar de él. Con Zuria Vega y Andrés Baida.

Corazón de cristal (Netflix)

Un drama musical japonés sobre una joven aspirante a baterista que es sacada de su banda, pero acaba conociendo a un músico brillante que le pide que se una a su grupo. Protagonizan Yu Miyazaki y Takeru Sato.

Memento Mori, temporada 3 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie policial española que sigue el juego de gato y ratón entre un asesino serial y un investigador de la policía. Protagonizada por Yon González y Francisco Ortiz.

El sinuoso camino del derecho (Netflix)

Un drama surcoreano sobre una abogada novata que da sus primeros pasos en el sistema legal al unirse a un prestigioso bufete de abogados. Con Jung Chae-yeon y Lee Jin-wook.

Marcada (Netflix)

Un thriller sudafricano que sigue a una expolicía quien, desesperada por conseguir dinero para una operación médica para su hija, se une a un grupo que planea un ambicioso asalto. Protagoniza Lerato Mvelase.

Lago Tranquilo, temporada 4 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie animada sobre las aventuras de un grupo de niños y un sabio oso panda.

Leanne (Netflix)

Una nueva serie de comedia del creador de Two and a Half Men y The Big Bang Theory, sobre una mujer que intenta reconstruir su vida luego de que su marido la deja por otra mujer. Protagonizada por Leanne Morgan.