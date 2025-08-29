¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana llegó una comedia de misterios cargada de estrellas y uno de los nuevos capítulos del universo Marvel llega del cine a la pantalla chica, entre otras interesantes novedades.

Películas

El club del crimen de los jueves (Netflix)

Una comedia en la que un grupo de adultos mayores, detectives amateurs, unen fuerzas para intentar resolver un misterioso asesinato. Protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce y Naomi Ackie, y dirigida por Chris Columbus.

Thunderbolts (Disney+)

Luego de su paso por cines, llega a streaming esta película del universo cinemtográfico de Marvel en el que la ex Viuda Negra Yelena Belova une fuerzas con otros antihéroes y villanos reformados para detener una nueva amenaza que pone en peligro a la Tierra. Con Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, David Harbor y Lewis Pullman, dirigida por Jake Schreier.

Los desenredos del amor (Netflix)

Un drama romántico coreano en el que una estudiante de secundaria busca conquistar al chico más popular de su colegio, hasta que otro joven cambia su mundo por completo. Protagonizan Shin Eun-soo y Gong Myoung bajo la dirección de Namkoong Sun.

Millonario (Netflix)

Un documental chileno sobre un campesino que desata una polémica nacional al reclamar el premio gordo de una lotería con un boleto dañado. Dirigido por José y Felipe Isla.

Este maldito fútbol fantasy (Netflix)

Una comedia italiana en la que un grupo de amigos que se dedican a jugar fútbol de fantasía investigan la desaparición de uno de ellos, el campeón de su liga imaginaria. Con Giacomo Ferrara y Silvia D’Amico, dirigida por Alessio Maria Federici.

Series

La lista terminal: Lobo negro (Amazon Prime Video)

Una precuela de la serie de acción La lista terminal que sigue al agente Ben Edwards desde sus inicios en los SEAL de la Marina estadounidense hasta su ascenso a la CIA. Con Taylor Kitsch, Chris Pratt y Tom Hopper.

Dos tumbas (Netflix)

Una serie española de suspenso en la que la abuela de dos jóvenes mujeres desaparecidas investiga por su cuenta lo ocurrido, luego de que la policía da por cerrado el caso. Protagonizada por Kiti Mánver y Álvaro Morte.

Mi vida con los chicos Walter, temporada 2 (Netflix)

Una nueva temporada de esta serie de drama sobre una adolescente que, luego de perder a su familia en un accidente, es acogida por una familia rural con ocho hijos. Protagoniza Nikki Rodriguez.

Upload, temporada 4 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie de ciencia ficción sobre un hombre cuya conciencia es cargada a una realidad virtual luego de su muerte y debe ajustarse a su nueva vida digital. Con Robbie Amell y Andy Allo.

Katrina: Contra viento y marea (Netflix)

Una miniserie documental producida por el cineasta Spike Lee en la que los habitantes de la ciudad de Nueva Orleans cuentan la historia de lo que vivieron cuando el destructivo huracán Katrina devastó la ciudad en 2005.

Con amor, Meghan, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie documental que da una mirada íntima a la vida de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra.