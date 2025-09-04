Cine: “Homo Argentum” y la nueva “El Conjuro” llegan a salas de Paraguay

Dos nuevas películas llegan este jueves a cines de Paraguay con dos propuestas totalmente distintas: lo nuevo de una de las series de películas de terror más exitosas de los últimos tiempos y una sátira social con una de las mayores estrellas del cine y la televisión de Argentina.

La cuarta entrega de El conjuro, subtitulada Últimos ritos, presenta una nueva historia de horror protagonizada por los expertos en posesión demoniaca Ed y Lorraine Warren, quienes de nuevo intentan ayudar a una familia acosada por fenómenos paranormales en su casa.

Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven a protagonizar como los Warren, mientras que la dirección es de Michael Chaves, director de la anterior entrega de El conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo (2021) y del filme de terror La leyenda de La Llorona (2019).

El segundo estreno de la semana es la comedia negra argentina Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella (El secreto de sus ojos, El encargado).

La película es una antología que se divide en 16 historias separadas - todas protagonizadas por Francella como personajes distintos - que exploran distintas facetas de cómo es la vida moderna en Argentina.

Homo Argentum es dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, realizadores de películas como El ciudadano ilustre (2016) y Competencia oficial (2021).