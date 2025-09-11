Cine y TV

Toy Story

El vaquero Woody ve amenazada su posición como el juguete favorito de su niño Andy con la llegada de una sofisticada nueva figura de acción, el cadete espacial Buzz Lightyear.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 09:25
Walt Disney Pictures

Dirección: John Lasseter

Guion: Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen y Alec Sokolow

Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn, John Ratzenberg, Annie Potts, John Morris, Erik von Detten, Laurie Metcalf, R. Lee Ermey

Calificación: Apta para todo público

Duración: 81 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:00; 16:00; 18:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 15:10; 16:50 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:40; 15:20 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:30 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30; 17:40 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:45; 17:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 11:10 (domingo matinal, en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:35 (en español).

