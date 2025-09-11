Dirección: John Lasseter

Guion: Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen y Alec Sokolow

Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn, John Ratzenberg, Annie Potts, John Morris, Erik von Detten, Laurie Metcalf, R. Lee Ermey

Calificación: Apta para todo público

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 81 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:00; 16:00; 18:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 15:10; 16:50 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:40; 15:20 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:30 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30; 17:40 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:45; 17:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 11:10 (domingo matinal, en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:35 (en español).