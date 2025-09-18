Premio Lumière 2025: extienden convocatoria para jóvenes talentos del cine documental

Hasta este sábado estará abierta la convocatoria del Premio Lumière 2025, organizado conjuntamente por la Embajada de Francia en Paraguay y la Alianza Francesa de Asunción, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y la Asociación de Documentalistas del Paraguay (DocPy).

Este certamen busca visibilizar e impulsar el talento joven en el ámbito del cine documental en Paraguay. La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 27 años (cumplidos en 2025), nacionales paraguayos o extranjeros residentes en el país por al menos cinco años.

Los mismos deben haber participado de la realización de un corto documental en cualquiera de las siguientes áreas: dirección, guion, producción, dirección de fotografía, dirección de arte, sonido, música, edición, efectos visuales, composición o animación.

Se aceptará un solo candidato/a por obra y la participación está sujeta a las bases y condiciones del concurso.

El primer premio consiste en una residencia de verano en La FÉMIS, la Escuela Nacional Superior de los Profesionales del Audiovisual en París. La misma incluye el pasaje, alojamiento, viáticos y cursos de francés en la Alianza Francesa de Asunción.

El segundo y tercer premio recibirán un certificado, así como una retroalimentación por parte de expertos de La FÉMIS.

Los interesados en participar pueden consultar las bases y condiciones del concurso a través de la web https://alianzafrancesa.edu.py/premio-lumiere/.