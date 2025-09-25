“Hijo mayor”, la mirada personal de la argentina Cecilia Kang al desarraigo del migrante

‘Hijo Mayor’, una coproducción entre Argentina y Francia (con la productora paraguaya Gabriela Sabaté como asociada), compite en la sección Horizontes Latinos del certamen y antes pasó por el Festival de Locarno (Suiza) , donde Kang ganó el premio a la mejor directora emergente en la competencia Cineastas del Presente.

El film cuenta la historia de una familia coreana-argentina, inspirada en la de Kang, bajo la visión de una adolescente que no ha encontrado su lugar en el mundo.

Mientras tanto, su padre, Antonio, llega a Latinoamérica dieciocho años antes como un joven en busca de nuevos horizontes, y decide apostarlo todo a la promesa de un sueño de joven inmigrante.

“Esta película justamente habla de ser inmigrante, cuando te desarraigas de tu lugar de origen y tienes que buscar un lugar nuevo en un sitio completamente desconocido. A veces, no solo existen diferencias culturales, sino también idiomáticas”, explica la cineasta en una entrevista con EFE.

Un tema “muy presente en este momento” -añade - y “es urgente porque, lamentablemente, el mundo está girando hacia una derecha o hacia fascismos, incluso genocidios, como lo que está sucediendo ahora en Palestina y Gaza”.

“¿Cómo es que los seres humanos nos olvidamos de nuestro pasado?”, se platea Kang, quien considera que el mundo se enriquece y crece con la diversidad de culturas, valores y creencias.

“Un proceso catárquico”

El proceso para realizar esta película, la primera de ficción para la directora que había realizado hasta el momento solo documentales, fue “catárquico, de mirar hacia adentro, volver a pensarme, tratar de entenderme, un proceso personal y largo, un tránsito que me llevó varios años”.

Y no solo por los factores internos, también externos, porque un proyecto de ficción tiene estructuras más grandes, como “la búsqueda de financiamiento y los obstáculos que uno encuentra en su propio país, en este caso Argentina”.

Sin embargo agradece esas dificultades porque le dieron tiempo para desarrollar su proceso creativo, para “poder adentrarme, tomar distancia y hacer uso de la ficción para contar mi propia historia. Ojalá mucha gente se identifique con ella”.

Premio en Locarno

Kang sigue procesando el premio que recibió en Locarno, porque fue la confirmación de que “habíamos hecho algo bien, del esfuerzo colectivo”, ya que ‘Hijo mayor’ es el trabajo de “mucha gente que confió en mí cuando parecía imposible hacerla”.

Y eso a pesar de los obstáculos en Argentina, donde el cine, dice, “sigue muy presente” a pesar de todas las dificultades de financiación, y aunque el gobierno actual esté en contra de la cultura, el arte y otros derechos básicos“.

Lo conseguido hasta ahora con la película le anima a continuar con la ficción, de hecho ya tiene ideas para el siguiente proyecto, que será una comedia, ”algo totalmente distinto“.

”También surge de la necesidad de salir de algo tan personal, pero igualmente porque me encontré con un reto nuevo, que es la dirección de actores, algo que me resulta muy enriquecedor y divertido. Tengo algunos cortometrajes previos de ficción que tocan el género de la comedia, y quiero seguir explorando ese camino “ , explica.

Además, subraya la importancia del humor en el cine, que cree que tiene que ver con la ”resiliencia“: ” Cuando vives permanentemente en crisis o te sumerges en la depresión o te ríes. El humor es la forma más bella de mostrar una mirada crítica de la realidad".