¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 22 y el domingo 28 de septiembre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana llega con una aterradora versión del universo Marvel, lo nuevo del creador de Peaky Blinders, nuevas temporadas de Alice in Borderland y Caballos lentos, acción coreana y la llegada de lo nuevo de Pixar a streaming, entre otros estrenos.

Series

Marvel Zombies (Disney+)

Una serie animada no apta para menores basada en una línea de cómics que imagina a algunos de los más icónicos héroes de Marvel como muertos vivientes. Luego de que la mayor parte de los habitantes del planeta, incluyendo a los Vengadores, se han convertido en zombis, un grupo de sobrevivientes debe buscar la forma de salvar el mundo.

La casa Guinness (Netflix)

Una nueva serie histórica de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, que dramatiza la historia de la familia Guinness, fundadores de una de las empresas cerveceras más famosas del mundo. Protagonizada por Anthony Boyle, Louis Patridge y Emily Fairn.

Alice in Borderland, temporada 3 (Netflix)

La tercera y última temporada de esta serie japonesa basada en el manga homónimo de Haro Aso, en el que varias personas son obligadas a sobrevivir a un juego sangriento en una versión vacía de Tokio. Con Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya.

Caballos lentos, temporada 5 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie británica de suspenso que gira en torno a una división de la agencia de inteligencia MI5 a la que agentes que han cometido fallas son destinados. Protagonizan Gary Oldman, Jack Lowden y Kristin Scott Thomas.

Incontrolables (Netflix)

Una nueva serie canadiense de suspenso sobre una policía que busca desenmascarar oscuros secretos de una academia para jóvenes problema, con la ayuda de dos adolescentes que lograron escapar de ese instituto. Con Toni Collette, Mae Martin y Sarah Gadon.

La huésped (Netflix)

Una serie colombiana en la que la vida de una pareja cuyo matrimonio está en problemas da un giro hacia el caos cuando una misteriosa mujer entra en sus vidas. Protagonizada por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

Hotel Costiera (Amazon Prime Video)

Una serie de acción y comedia en la que un exmilitar vuelve a su pueblo natal en la costa italiana y se dedica a resolver peligrosos problemas para un lujosos hotel del lugar. Con Jesse Williams y Maria Chiara Giannetta.

Películas

Todo de tí (Apple TV+)

Un drama de ciencia ficción en el que un hombre y una mujer que están enamorados desde hace años toman un test que les permite identificar a sus almas gemelas. Con Brett Goldstein e Imogen Poots, dirigida por William Bridges.

Mantis (Netflix)

Una película surcoreana de acción ambientada en el universo del filme de 2023 Boksoon debe morir. Este largometraje sigue a Mantis, un sicario que regresa a la acción y acaba en una competencia sangrienta con sus colegas. Protagonizada por Im Si-wan y dirigida por Lee Tae-sung.

French Lover (Netflix)

Una comedia romántica francesa sobre el improbable romance entre una celebridad en horas bajas y una mujer común en pleno proceso de divorcio. Protagonizan Omar Sy y Sara Giraudeu bajo la dirección de Nina Rives.

Rut y Booz (Netflix)

Un drama romántico estadounidense que moderniza un relato de la Biblia. La historia sigue a una joven cantante que deja el mundo de la música para cuidar de una anciana viuda y acaba conociendo a un hombre de quien se enamora. Con Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad, dirigida por Alanna Brown.

Elio (Disney+)

La más reciente película animada de Pixar llega a streaming luego de su reciente paso por los cines. Elio sigue a un peculiar niño obsesionado con los extraterrestres, quien es abducido por alienígenas quienes lo confunden con el líder de todo el planeta Tierra.