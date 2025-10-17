La Muestra Beija Flor celebra el rescate del cine paraguayo

De entrada libre y gratuita, la muestra cuenta con el apoyo de los Fondos Atyguasu 2025, la Fundación Itaú, el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, y se desarrollará los días 18 y 19 de octubre en Luque y Asunción.

El proyecto Beija Flor es más que una exhibición: es una celebración del trabajo de archivistas, cineastas y comunidades que han dedicado su esfuerzo a recuperar imágenes perdidas y relatos olvidados. La muestra combina proyecciones históricas con obras contemporáneas, generando un diálogo entre pasado y presente.

La primera jornada tendrá lugar este sábado 18 de octubre, en la Antigua Municipalidad de Luque (Rosario esq. Av. General Aquino), desde las 19:00. Allí se proyectarán películas familiares y comunitarias, además de obras producidas durante el taller de formación Rescatar + Preservar y Remontar. La programación internacional se completa con la muestra Cuerpos a la deriva II, que invita a reflexionar sobre la memoria corporal y visual.

El domingo 19, la cita será en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción (Av. República, a metros de la Costanera Norte), con funciones desde las 17:00. El público podrá disfrutar de cortos infantiles, películas realizadas por los archivistas en formación y, como cierre, una exhibición en fílmico de obras paraguayas a cargo del artista Dave Walls, acompañadas por música en vivo de Paty Latorre.

Un puente entre archivo y creación

La Muestra Beija Flor forma parte de un proceso formativo más amplio que incluye talleres, charlas y colaboraciones internacionales. Entre los invitados figuran el proyecto Archivo Memoria de la Cineteca Nacional de México, el cineasta y archivista Leandro Listorti del Museo del Cine de Buenos Aires, y especialistas de la Filmoteca de Catalunya.

Además, el evento se suma a la celebración del Día de las Películas Familiares, que se desarrollará en Areguá, en la Escuela Biopopular El Cántaro y Areté Espacio Cultural, fortaleciendo los lazos entre comunidad, educación y memoria audiovisual.

Más que una muestra, Beija Flor es una declaración de amor al cine y a la memoria. Cada proyección representa una historia recuperada, una mirada que vuelve al presente. Con este proyecto, el patrimonio audiovisual paraguayo no solo se conserva: se comparte, se revive y se reinventa.