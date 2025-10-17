“El Cascanueces” regresa al Teatro Municipal

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” volverá a vestirse de gala con la presentación de “El Cascanueces”, una de las obras más emblemáticas del ballet mundial. Bajo la dirección del maestro Miguel Bonnin, el Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción ofrecerá funciones los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2025.

Lea más: Claudia Espínola presentará su unipersonal “Inteligencia Artesanal” en Encarnación

La coreografía pertenece al maestro Mario Galizzi, con reposición a cargo de Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello. La escenografía ha sido diseñada por la arquitecta Tessy Vasconsellos, mientras que el vestuario lleva la inconfundible firma del maestro Ricardo Migliorisi, cuyas creaciones aportan un sello de color, fantasía y teatralidad.

En esta oportunidad, además, se rendirá homenaje al General Nicolás Ern y a la gran maestra Tala Ern de Retivoff, en un reconocimiento otorgado por la Asociación de Rusos Descendientes del Paraguay. La distinción será recibida por su hija, Tatiana Retivoff, quien viaja desde España especialmente para la ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La producción general de esta nueva temporada está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal, con el patrocinio oficial de Sudameris y Palmaroga, y el auspicio de Awa Laundry Service.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las funciones se desarrollarán en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” con el siguiente calendario: viernes 17 de octubre, estreno a las 20:00; sábado 18 y domingo 19 de octubre, funciones a las 16:00 y 19:00; viernes 24 de octubre, a las 20:00; y finalmente sábado 25 y domingo 26, a las 16:00 y 19:00.

Los roles principales serán interpretados por Alejandra Acosta, Cristina Báez, Pamela Giménez, Macarena Vallejo, Sofía Schittner, Abel Rivarola, Juan José Núñez, Federico Fleitas y Ricardo Riveros. Como invitado especial, el bailarín paraguayo Jiva Velázquez, solista del Teatro Colón de Buenos Aires, participará en las funciones del 25 y 26 de octubre.

Junto a ellos, un elenco integrado por figuras destacadas como Karina Zarza, Diana Arce, Fiorella Virgili, Celina Martínez, Paola González, Rocío Alcaraz, Gabriela Rolón y un nutrido grupo de jóvenes talentos y niños invitados darán vida a los entrañables personajes de este clásico.

Sobre la historia

La historia de “El Cascanueces” se desarrolla durante una noche de Navidad, cuando la joven Clara recibe un cascanueces con forma de soldado como regalo. Al llegar la medianoche, los juguetes cobran vida y se libra una batalla entre los soldados y el ejército de ratones.

Tras la victoria del Cascanueces, que se transforma en un príncipe, Clara es conducida a un mundo mágico de dulces y maravillas donde se celebran danzas inspiradas en distintas culturas: la española del chocolate, la árabe del café, la china del té, la rusa del bastón de caramelo y la francesa del mazapán.

El espectáculo culmina con el Vals de las Flores y el célebre Grand Pas de Deux del Hada Confite y el Príncipe Orgeat, antes de que Clara despierte y descubra que todo ha sido un sueño encantador, aunque cargado de un recuerdo imborrable.

Las entradas ya están a la venta en Tuti y se puede obtener más información a través de las redes sociales del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.