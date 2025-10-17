¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 13 y el domingo 19 de octubre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana trae la tercera película de una popular trilogía de romance, cine y televisión de Argentina y México, una docuserie sobre un titán del cine y muchas otras novedades.

Películas

Culpa nuestra (Amazon Prime Video)

La tercera parte de la trilogía española de romance Culpables, basada en las novelas de la escritora Mercedes Ron. En esta nueva entrega, Noah y Nick se reencuentran en una boda luego de haber roto su relación, y deben descubrir si aún queda una chance para volver a estar juntos. Protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara bajo la dirección de Domingo González.

27 noches (Netflix)

Una comedia dramática argentina en la que una excéntrica octogenaria de alta sociedad es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas y debe probar que no está enferma. Con Marilu Marini, dirigida y co-protagonizada por Daniel Hendler.

Un fantasma en la batalla (Netflix)

Un thriller español que trascurre en la década de 1990 y sigue a una policía infiltrada en el grupo armado vasco ETA mientras emprende una peligrosa misión en el sur de Francia. Con Susana Abaitua y Andrés Gertrúdix, dirigida por Agustín Díaz Yanes.

Buenas noticias (Netflix)

Un thriller coreano ambientado en la década de 1970 en el que un avión de pasajeros es secuestrado y un grupo de agentes intenta resolver la crisis. Protagonizan Sol Kyung-gu y Hong Kyung bajo la dirección de Byun Sung-hyun.

Los cretinos (Netflix)

Una película animada basada en la novela infantil del mismo nombre de Roald Dahl, en la que dos niños y un grupo de criaturas mágicas se enfrentan a los malvados dueños de un parque de diversiones.

Furioza 2 (Netflix)

La secuela del thriller polaco de acción de 2021 Furioza. En esta nueva entrega, un nuevo líder sube a la cima de la organización de barras bravas Furioza y busca la forma de convertirla de nuevo en una fuerza importante de crimen organizado. Protagonizada por Mateusz Damiecki y dirigida por Cyprian T. Olencki.

El tiempo que nos queda (Netflix)

Un drama romántico filipino sobre una mujer que recuerda un romance de su pasado que estuvo marcado por tragedias, mientras un detective investiga la verdad. Con Carlo Aquino y Bing Pimentel, dirigida por Adolfo Alix Jr.

Series

Nadie nos vio partir (Netflix)

Una serie mexicana basada en hechos reales que trascurre en la década de 1960 y sigue a una madre en su desesperada búsqueda de sus hijos, secuestrados por su marido, lo que da lugar a un enfrentamiento entre poderosas familias. Protagonizan Tessa Ia y Emiliano Zurita.

Mr. Scorsese (Apple TV+)

Una serie documental centrada en la vida y carrera del legendario cineasta estadounidense Martin Scorsese, con entrevistas con el emblemático director, su familia y varios de sus colaboradores a lo largo de décadas de cine, incluyendo a Robert De Niro, Steven Spielberg, Mick Jagger, entre muchos otros.

La diplomática, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie de suspenso sobre una diplomática de carrera que debe navegar crisis internacionales desde su puesto de embajadora de los Estados Unidos en el Reino Unido. Con Keri Russell y Rufus Sewell.

Románticos anónimos (Netflix)

Una serie romántica coreana sobre la inesperada relación entre una chocolatera y un heredero extremadamente tímido. Con Han Hyo-joo y Shun Oguri.

Crimen de una dinastía (Disney+)

Una serie estadounidense de suspenso basada en hechos reales que gira en torno a la investigación de unos asesinatos que involucraron a una de las familias más poderosas del ámbito legal de Carolina del Sur. Protagonizan Jason Clarke y Patricia Arquette.

Splinter Cell: Deathwatch (Netflix)

Una serie animada basada en los videojuegos de acción Splinter Cell de Ubisoft, en la que el agente secreto de élite Sam Fisher, ya retirado, regresa a la acción para ayudar a una nueva agente de su vieja unidad a desvelar una conspiración internacional.

Todo el dinero, temporada 3 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie estadounidense de comedia sobre una mujer que intenta usar en caridad la masiva compensación monetaria que recibió al divorciarse de su marido millonario. Con Maya Rudolph.

Rabo de Peixe, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie portuguesa de suspenso sobre un hombre que intenta capitalizar la peligrosa oportunidad que se le presenta cuando encuentra un cargamento abandonado de cocaína en la isla donde vive. Protagonizada por José Condessa.

Vampirina (Disney+)

Una serie que sigue a una adolescente vampiro mientras intenta ocultar su secreto y vivir una vida normal en su colegio. Con Kenzi Richardson.