A pesar de tí

Título original: Regretting You

Dirección: Josh Boone

Guion: Susan McMartin (basado en una novela de Colleen Hoover)

Elenco: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood, Clancy Brown, Sam Morelos, Ethan Costanilla

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 117 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 16:20; 19:00; 21:40 (subtitulada). Premier , 13:40; 16:20; 19:00; 21:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 15:50 (en español); 13:30; 18:10; 20:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 14:45; 17:45; 21:15 (en español); 19:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20; 15:40; 18:00; 20:20; 22:40 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 15:50; 18:10 (en español); 20:30 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:50; 16:15; 18:40; 21:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30; 17:00; 21:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:50; 16:15; 18:40; 21:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:30; 20:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00; 20:45 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:40 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:30; 18:10; 20:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).