El cadáver de la novia (reestreno)

Título original: Corpse Bride
Dirección: Tim Burton y Mike Johnson
Guion: John August, Caroline Thompson y Pamela Pettler
Elenco: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Richard E. Grant, Emily Watson, Albert Finney, Tracey Ullman, Joanna Lumley, Christopher Lee
Calificación: Apta para todo público
Duración: 77 minutos
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:15 (subtitulada).