15 de noviembre de 2025 - 17:47

El cadáver de la novia (reestreno)

El cadáver de la novia película

Un joven aristócrata que se prepara para casarse en un matrimonio arreglado acaba accidentalmente comprometido con una mujer que falleció hace mucho tiempo.

Por Kike Sosa

Título original: Corpse Bride

Dirección: Tim Burton y Mike Johnson

Guion: John August, Caroline Thompson y Pamela Pettler

Elenco: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Richard E. Grant, Emily Watson, Albert Finney, Tracey Ullman, Joanna Lumley, Christopher Lee

Calificación: Apta para todo público

Duración: 77 minutos

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:15 (subtitulada).