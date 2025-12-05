¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Este fin de semana largo trae varias películas navideñas, acción fantástica, el nuevo drama de un galardonado guionista y director con dos grandes estrellas de Hollywood, documentales musicales y muchas series y películas más de varios rincones del planeta.

Películas

Jay Kelly (Netflix)

La nueva película del director Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) es una comedia dramática sobre la odisea que viven un famoso actor de Hollywood y su representante durante un viaje por Europa que los lleva a incómodas introspecciones. Protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern.

Trol 2 (Netflix)

La secuela de la película noruega de acción sobrenatural Trol (2022) sigue a los sobrevivientes de los eventos de la película anterior, que deben recurrir a otro monstruo gigante para detener una amenaza aún mayor. Con Ine Marie Wilmann, dirigida por Roar Uthaug.

Vaya Navidad (Amazon Prime Video)

Una comedia navideña estadounidense que sigue a una mujer que, año tras año, es la encargada de organizar la fiesta de Navidad de su familia. Sin embargo, cuando se acerca un nuevo 25 de diciembre, la mujer desaparece y sus hijos y nietos quedan hundidos en un caos. Protagonizan Michelle Pfeiffer, Felicity Jones y Chloë Grace Moretz bajo la dirección de Michael Showalter.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lali: La que le gana al tiempo (Netflix)

Un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de la cantante argentina Lali mientras emprende su primera gira en estadios. Dirigida por Lautaro Espósito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Navidad en sus manos 2 (Netflix)

Secuela de la comedia navideña española La Navidad en sus manos (2023). Papá Noel desaparece misteriosamente y un excéntrico actor toma su lugar, mientas un padre, su hijo y sus amigos buscan salvar al verdadero San Nicolás antes de Navidad. Con Santiago Segura, Ernesto Sevilla y María Botto, dirigida por Joaquín Mazón.

El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney+)

Una nueva película animada basada en los populares libros El diario de Greg. En esta nueva entrega, Greg debe preparar un espectáculo para el show de talentos de su colegio, para convencer a su padre de que no lo envíe a una academia militar. Dirigida por Matt Danner.

El secreto de Santa (Netflix)

Una comedia romántica estadounidense en la que una mujer que acaba de perder su empleo se disfraza de un hombre anciano para trabajar como Papá Noel en un resort durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, mientras intenta mantener su secreto acaba enamorándose del hijo del gerente del sitio. Protagonizada por Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold bajo la dirección de Michael Rohl.

Stephen (Netflix)

Un thriller indio sobre una psicóloga que investiga la desaparición de nueve niñas a manos de un notorio asesino serial. Con Gomathi Shankar y Michael Thangadurai, dirigida por Mithun Balaji.

Ojalá me lo hubieras dicho (Netflix)

Un drama filipino en el que un joven misionero descubre que su padre ocultó un amor secreto toda su vida, por lo que viaja desde las Filipinas a España para conocer al hombre que su padre amó. Protagoniza Juan Karlos Labajo y dirige Shaira Advincula.

Amor y vino (Netflix)

Una comedia romántica sudafricana en la que el heredero de un viñedo cambia de identidad con un amigo de su infancia, de orígenes humildes, para intentar demostrar que sus conquistas románticas no dependen del dinero. Con Ntobeko Sishi, dirigida por Amanda Lane.

Todas las habitaciones vacías (Netflix)

Un mediometraje documental en el que un periodista y un fotógrafo recorren los Estados Unidos para fotografiar las habitaciones dejadas por niños muertos en tiroteos escolares. Dirigido por Joshua Seftel.

Series

Los abandonados (Netflix)

La nueva serie del creador de Sons of Anarchy es un drama “western” en el que, a mediados del siglo XIX, una mujer irlandesa intenta establecer un orfanato en el noroeste estadounidense, pero entra en conflicto con una poderosa familia europea. Protagonizada por Lena Heady y Gillian Anderson.

Estado de fuga 1986 (Netflix)

Una serie colombiana de suspenso inspirada en hechos reales, en la que un escritor y una investigadora indagan sobre una masacre que tuvo lugar en un restaurante en Bogotá. Con Andrés Parra, José Restrepo y Carolina Gómez.

La agencia (Disney+)

Una serie española de comedia que sigue el caótico día a día de varios representantes de una de las agencias de artistas más importantes de España. Protagonizan Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco.

El precio de una confesión (Netflix)

Una serie surcoreana de suspenso sobre una mujer acusada de haber asesinado a su esposo, quien recibe una propuesta de una mujer desconocida que dice estar dispuesta a confesar al crimen, pero a cambio de un precio muy alto. Con Jeon Do-yeon.

Sicilia Express (Netflix)

Una comedia italiana sobre dos enfermeros sicilianos que viven en Milán y descubren un portal mágico que puede transportarlos instantáneamente de allí a sus hogares en Sicilia. Protagonizada por Salvatore Ficarra y Valentino Picone.

Que así sea, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie tailandesa de suspenso sobre tres jóvenes que inician un esquema de estafas en torno a un templo budista para escapar de una aplastante deuda. Con Teeradon Supapunpinyo.

Sean Combs: Ajuste de cuentas (Netflix)

Una serie documental que hace una crónica del proceso judicial contra el influyente rapero y productor musical estadounidense Sean “Diddy” Combs, acusado de distintos delitos sexuales.