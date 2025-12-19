¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Entre los estrenos de la semana en plataformas de streaming destacan nuevas temporadas de exitosas series como Fallout en Prime Video o Emily en París en Netflix, además de varias otras series que regresan con nuevos episodios. También llegan películas originales de México, Corea, Japón e India.

Series

Fallout, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie post apocalíptica basada en la aclamada saga de videojuegos del mismo nombre que trascurre en Estados Unidos décadas después de una guerra nuclear que dejó el mundo en ruinas. En la búsqueda de su padre, Lucy y el cazarrecompensas inmortal Cooper llegan a lo que alguna vez fue Las Vegas y encuentran peligrosas facciones y otros peligros. Protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins.

Emily en París, temporada 5 (Netflix)

Regresa una de las series de comedia romántica más populares de Netflix, que sigue a una joven estadounidense que intenta abrirse paso en el mundo del márketing y el amor en la capital de Francia. Con Lily Collins y Philippine Leroy-Beaulieau.

El niñero, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie mexicana de comedia sobre un joven de una zona rural quien es contratado por una ejecutiva para que cuide a sus hijos, y ambos acaban teniendo una relación mucho más cercana y compleja de lo que esperaban. Protagonizan Iván Amozurrutia y Sandra Echeverría.

Cómo arruinar el amor, temporada 2 (Netflix)

Capítulos nuevos de esta serie sudafricana de comedia romántica sobre una mujer que intenta reparar su relación con su novio luego de un gran malentendido. Con Sivenathi Mabuya.

Películas

El gran diluvio (Netflix)

Un thriller surcoreano en el que los residentes de un edificio intentan sobrevivir una inundación catastrófica que parece ser parte de un desastre a escala mundial. Con Kim Da-mi y Park Hae-soo, dirigida por Kim Byeong-woo.

La hora de los valientes (Netflix)

Una comedia mexicana de acción en la que un inspector de policía desilusionado y un psicoanalista con problemas judiciales deben hacer equipo para llevar adelante una peligrosa investigación. Protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Guillermo Villegas bajo la dirección de Ariel Winograd.

10Dance (Netflix)

Un drama romántico japonés sobre dos bailarines envueltos en una amarga rivalidad profesional que se complica por cuestiones románticas. Protagonizan Ryoma Takeuchi y Keita Machida bajo la dirección de Keishi Otomo.

Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Netflix)

Un thriller policial indio en el que un detective intenta esclarecer el asesinato de todos los miembros de una familia, un crimen que resulta estar ligado a una conspiración. Con Nawazuddin Siddique, dirigida por Honey Trehan.