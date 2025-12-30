Cine y TV
30 de diciembre de 2025 - 18:27

Cines en Año Nuevo: así será el horario de atención en las salas de Paraguay

Bob Esponja llegará a la gran pantalla con una nueva aventura para iniciar el año 2026.
Bob Esponja llegará a la gran pantalla con una nueva aventura para iniciar el año 2026.MARIPILI ALONSO

Si por ahí estás pensando despedir el 2025 o comenzar el 2026 viendo una película en el cine, este 31 de diciembre y 1 de enero habrá un horario especial de atención en los diferentes complejos del país. En esta nota te contamos cómo serán esos horarios y cuáles son los estrenos que estarán en cartelera desde este jueves.

Para este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, los distintos complejos de cine ya están anunciando un horario especial de atención al público. En el primer día del 2026, varias salas ofrecerán además una cartelera renovada presentando los primeros estrenos del año.

El complejo Cinemark del Paseo La Galería abrirá este miércoles 31 y ofrecerá su última función a las 15:30, mientras que el jueves 1 abrirá normalmente a partir de las 15:00.

En tanto, el Cinemark Lago Shopping de Ciudad del Este estará cerrado este miércoles 31 y atenderá normalmente el jueves 1 a partir de las 15:00.

Los Cines Itaú Hiperseis e Itaú Pinedo estarán cerrados este miércoles 31, mientras que el 1 de enero la atención será a partir de las 15:00.

De igual modo, los cines Villamorra, Multiplaza y Fuente permanecerán cerrados este último día del 2025. El jueves 1 de enero reanudarán la atención con una cartelera especial, con funciones desde las 14:20 en adelante.

Vista de una de las salas de los Cines Itaú D de Coronel Oviedo, que ya reabrirá al público este fin de semana (Foto: Archivo)
Varios cines permanecerán cerrados este miércoles 31, pero retomarán las funciones desde el 1 de enero.

Los complejos Itaú Cinemapop delSol, Mariano, San Lorenzo y Costanera (Encarnación) abrirán sus puertas este miércoles 31 y ofrecerán su última función a las 15:40. El jueves 1, la atención será en horario normal.

En tanto, los complejos Itaú Cinemapop Cerroalto y D Shopping (Coronel Oviedo) estarán cerrados este miércoles 31, pero atenderán en horario normal durante el feriado del 1 de enero.

Los complejos CineArt Caaguazú, CineArt Plaza City y CineArt Shopping Zuni estarán cerrados este miércoles 31, pero la atención será normal durante el feriado del 1 de enero.

Las demás salas no comunicaron aún cómo será la atención durante esta celebración de fin de año.

Tres novedades en cartelera

El año 2026 comenzará presentando tres estrenos en la cartelera, con propuestas bien variadas para chicos y grandes.

Una de las novedades será “Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados”, una película de animación basada en el popular personaje de Nickelodeon.

Bajo la dirección de Derek Drymon, esta película presentará a Bob Esponja buscando demostrar su valentía y emprendiendo una particular travesía junto al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

También llegará a las salas el drama musical “Song Sung Blue”, protagonizado por Hugh Jackman y Kate Hudson, que sigue a una pareja de cantantes en su búsqueda por conquistar sus sueños.

El tercer estreno es “La empleada”, un filme de suspenso protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, basado en la novela homónima de Freida McFadden. La película sigue a una joven que empieza a trabajar en una mansión, pero pronto se da cuenta que suceden cosas extrañas.